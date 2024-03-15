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只是路過燕郊 夫妻停等紅燈遇燃爆 丈夫當場去世

中國新聞組／北京15日電
親屬正在病床前照看魏女士。(取材自大皖新聞)
親屬正在病床前照看魏女士。(取材自大皖新聞)

3月13日7時54分三河市燕郊一商戶發生疑似燃氣洩漏引發的燃爆事件，截至目前，事故造成7人死亡，27人受傷。魏女士和丈夫因為在該路段等停紅燈，巨大衝擊波讓開車的先生當場去世。家裡3個孩子頓失所依，令魏女士崩潰不已。

大皖新聞報導，13日早上，魏女士的丈夫駕車帶著妻子去體檢，在行駛到三河市燕郊鎮迎賓路與學院大街十字路口處時，趕上了紅燈。車輛停在迎賓路上等待，突然一聲巨響，路邊的一棟樓房發生了爆炸，衝擊波瞬間波及到停在路中間的多輛汽車。

「我妹夫當場人就沒了，我妹妹被送到醫院搶救了1個多小時。」魏女士的哥哥說聞訊後由北京趕來。他妹妹和妹夫今年40歲左右，沒想到正常行駛在路上卻發生了這樣的意外。「他們家有三個孩子，大女兒11歲，上小學5年級，還有一兒一女才上幼兒園，我妹妹這幾天情緒非常不穩定，一直處於崩潰的邊緣」。

另外一名受傷的王女士家住燕郊鎮，今年68歲，每天的7時30分，她會和六七名夥伴們準時出現在4樓的一間舞蹈室內開始打柔力球，而這間舞蹈室正位於此次發生燃爆事故樓棟內。

「我走進那棟樓的時候就明顯聞到了煤氣味兒。」13日早上7點50分，王女士走在通往舞蹈室的樓道裡，突然一聲巨響，王女士被炸倒在地，大腦也一片空白。她說，等她意識清醒過來後，發現原本完整的5層建築，已經變得四面暴露只剩框架。

清醒過來的王女士顧不上多想和檢查傷勢，開始奮力向外求救，王女士的左手小拇指被炸斷一截，「不知道你在手機上有沒有刷到一個視頻，那個站在建築物框架內揮舞雙手的人就是我」。

護士正在給王女士檢查身體。(取材自大皖新聞)
護士正在給王女士檢查身體。(取材自大皖新聞)

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