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清華教授：大學像工廠 學生不快樂

中國新聞組／北京15日電
清華大學教授甘陽(左)稱大學愈來愈像工廠，網路紅人張雪峰(右)表示，發現問題不是能耐，要有解決辦法。（視頻截圖）
清華大學教授甘陽(左)稱大學愈來愈像工廠，網路紅人張雪峰(右)表示，發現問題不是能耐，要有解決辦法。（視頻截圖）

清華大學教授甘陽近日表示，大學愈來愈像工廠。他認為，清華、北大的學生疲憊、焦慮、未老先衰。

 

來源：YouTube

快科技報導，在甘陽看來，大學的評價系統和內卷是連在一起的，迫使學生疲於奔命。

甘陽表示，「我們作為老師也好，大學也好，我們給他創造了一個什麼樣的成長環境，為什麼學生進了大學很不快樂？其中一個原因，現在大學愈來愈像工廠，院系像生產車間。」

有網友表示，小中學更像工廠，教育局全在要求學校追求標準答案卷成績。還有網友感慨，說的是事實，學校就像工程流水線，不同的孩子學著相同的課程，同樣的判斷標準。

網友說，短時間內不太可能改變這種模式，只會積累問題，直到問題質變的時候，從根本上解決。也有人說，對呀，高校擴招之後大學就是一個工廠，每年像流水線一樣不停產出畢業生，產品質量也良莠不齊。有人說，居然還有一個清醒的教授。有人自我調侃，「我這件產品連上架的機會都沒有」。

另據第一財經日報報導，網路紅人張雪峰老師發文表示，發現問題引起共鳴不是能耐，能有確切的解決辦法才是高手，各個階段的教育問題，我們不否認存在，那好，大家不要忘了，教育還有一個任務，叫做人才選拔。

清華大學教授甘陽稱大學愈來愈像工廠。（取材自快科技）
清華大學教授甘陽稱大學愈來愈像工廠。（取材自快科技）

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