60公尺8秒11 「跨欄女神」吳艷妮創個人紀錄

四川隊選手吳豔妮13日在女子60公尺跨欄決賽後查看成績牌。她以8秒11的成績獲得冠軍。(取材自四川線上)

2024全國室內田徑大獎賽13日濟南站女子60公尺跨欄決賽中，26歲有「跨欄女神」之稱的吳艷妮跑出8秒11的成績，奪下個人賽季首金，拿到了奧運年裡的第一個冠軍，並刷新了自己在這個項目的PB成績。

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澎湃新聞報導，這已經是吳豔妮在兩周內第二次刷新室內賽的PB，距離自己的目標「跑進8秒10」又進了一步。

3月13日，四川隊選手吳艷妮（右）在女子60米欄決賽中衝刺撞線。她以8秒11的成績獲得冠軍。(新華社)

這次的濟南站比賽，由於吳艷妮和夏思凝同時報名參賽，女子60公尺跨欄計畫成為了眾人關注的焦點。而在稍早一些的預賽中，吳豔妮就在國內賽場展現出了她的優勢，跑出8秒19，排在預賽第一，而同組的夏思凝第二個衝過終點，但成績是8秒35，和吳艷妮的差距並不算小。

到了決賽，她們兩人的對決再次成為焦點。這次，吳豔妮依舊比第二名的陳佳敏快了0.17秒。事實上，早在上個賽季，吳豔妮就曾經談及她在110米欄項目上的優勢和劣勢，「其實很多人都知道，我的前程不太好。」

如今，經過了冬訓的調整和強化，從這次奪冠的比賽數據來看，吳豔妮的反應時間是所有決賽選手中最快的0.149秒，也正是理想的起跑反應，幫助她在兩周內再度提升了自己前程60米欄的最好成績。

差不多一周多前的3月3日，在世界室內田徑錦標賽60公尺跨欄預賽中，吳豔妮和眾多世界頂尖選手同場競技，最後跑出了8秒12，刷新了自己8秒15的紀錄。

2024年是巴黎奧運 年，對吳豔妮來說，這是她走上世界舞台的關鍵一年。