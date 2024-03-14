「瑞士卷界愛馬仕」北京開店飢餓營銷? 炒3倍價

the Roll’ING進駐北京，同樣吸引大量消費者排隊搶購。（視頻截圖）

有「瑞士卷界的愛馬仕」之稱的網紅瑞士卷烘培品牌the Roll’ING專門店，日前進駐北京，在朝陽大悅城開業，迅速在社交平台上走紅，吸引大量消費者排隊搶購，由於每人限購一件，更有黃牛將原價39元（人民幣，下同）的瑞士卷炒至120元。

綜合媒體報導，the Roll’ING平均一天烤製18爐瑞士卷，大約每35分鐘出一爐，而一爐中只有36個相同口味的瑞士卷，且每人限購一個，不少消費者都直呼是「饑餓營銷」。

據報導，在現場排隊隊伍中，有多個黃牛也在排隊購買，並以加價雙倍以上的價格再出售。有黃牛指出，「我們也是需要按照門店出爐時間去排隊，一天一個人最多排6、7輪，賺300多元。」一位黃牛稱，工作日人少隊伍短，瑞士卷以每條90元（人民幣，下同）的價格出售，周末則漲到120元。

雖然門店前有「拒絕黃牛」的招牌，但工作人員似乎對制止這種行為無從下手。

對此，不少網友憤怒指出「明明能提前準備食材，他們偏不，他們故意在玻璃房裡做東西，在裡面一頓塗奶油和捲大餅，毫無技術含量」、「饑餓營銷做到極致的一個店，員工在玻璃櫃枱裡各種『磨洋工』，能一分鐘搞定的絕對不少於10分鐘。切塊、擠花、篩粉、裝盒幾乎都在慢動作進行。」

還有網友說，網紅店的饑餓營銷，真正嘗到之後，反而降低了期待值，導致回頭客減少。