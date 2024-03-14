我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航往返金山客機1周狀況連連 安全性受質疑

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

「瑞士卷界愛馬仕」北京開店飢餓營銷? 炒3倍價

中國新聞組／北京14日電
the Roll’ING進駐北京，同樣吸引大量消費者排隊搶購。（視頻截圖）
the Roll’ING進駐北京，同樣吸引大量消費者排隊搶購。（視頻截圖）

有「瑞士卷界的愛馬仕」之稱的網紅瑞士卷烘培品牌the Roll’ING專門店，日前進駐北京，在朝陽大悅城開業，迅速在社交平台上走紅，吸引大量消費者排隊搶購，由於每人限購一件，更有黃牛將原價39元（人民幣，下同）的瑞士卷炒至120元。

綜合媒體報導，the Roll’ING平均一天烤製18爐瑞士卷，大約每35分鐘出一爐，而一爐中只有36個相同口味的瑞士卷，且每人限購一個，不少消費者都直呼是「饑餓營銷」。

據報導，在現場排隊隊伍中，有多個黃牛也在排隊購買，並以加價雙倍以上的價格再出售。有黃牛指出，「我們也是需要按照門店出爐時間去排隊，一天一個人最多排6、7輪，賺300多元。」一位黃牛稱，工作日人少隊伍短，瑞士卷以每條90元（人民幣，下同）的價格出售，周末則漲到120元。

雖然門店前有「拒絕黃牛」的招牌，但工作人員似乎對制止這種行為無從下手。

對此，不少網友憤怒指出「明明能提前準備食材，他們偏不，他們故意在玻璃房裡做東西，在裡面一頓塗奶油和捲大餅，毫無技術含量」、「饑餓營銷做到極致的一個店，員工在玻璃櫃枱裡各種『磨洋工』，能一分鐘搞定的絕對不少於10分鐘。切塊、擠花、篩粉、裝盒幾乎都在慢動作進行。」

還有網友說，網紅店的饑餓營銷，真正嘗到之後，反而降低了期待值，導致回頭客減少。

上一則

60公尺8秒11 「跨欄女神」吳艷妮創個人紀錄

下一則

家長荷包緊砍不必要開銷 中國兒童才藝班瀕倒

延伸閱讀

李強喊企業投入AI+ 稱「新質生產力」最重要引擎

李強喊企業投入AI+ 稱「新質生產力」最重要引擎
WSJ：蕭美琴訪美擬溝通新政府議程 計畫續訪歐洲

WSJ：蕭美琴訪美擬溝通新政府議程 計畫續訪歐洲
第14次中歐安全政策對話北京登場 討論國際情勢等問題

第14次中歐安全政策對話北京登場 討論國際情勢等問題
北京駐澳大使：楊恆均有機會逃死

北京駐澳大使：楊恆均有機會逃死

熱門新聞

比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

2024-03-09 01:24
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
方浩明向王毅提問。(取材自上觀新聞)

被王毅認出跳科目三 00後洋記者：這輩子值了

2024-03-08 08:00
救援隊發現失聯被困驢友（圓圈處）。（取材自極目新聞）

用最後一絲力氣吹哨 秦嶺失聯5天驢友獲救

2024-03-06 07:30

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用