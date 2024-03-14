管理新規快遞員「都跑了」 包裹爆倉「冬天訂鞋春天還沒收到」

中通快遞摩爾城站點工作人員說，快遞員都跑了，並指著現場堆放的大批貨物說，那些積壓的都是沒人送的。（視頻截圖）

3月起實施的「快遞市場管理辦法」禁快遞人員擅自將包裹送到快遞櫃或驛站存放，須「送貨上門」。由於必須打電話向收件者確認投遞方式，「以前30分鐘送完的快遞，現在要花12小時」，但收入只增60元（人民幣，下同），通話費及手機電量也吃不消。離職潮之下，貨物沒人送，各地快遞站「爆倉」，有人冬天訂的鞋到春天還沒收到。

來源：YouTube

湖北經視報導，武漢 市漢陽區萬博雅苑小區的包先生反映，他有一個從河南 寄來的中通快遞，3月5日便到了站點，可到3月11日了卻一直無人配送。小區很多居民的包裹都遇到了類似的情況。居民宋先生介紹，2月份武漢下雪，他在網上購買了兩雙厚皮鞋禦寒，2月23日就到了快遞網點，此後一直沒有人配送。現在武漢都進入春天了，買的皮鞋也穿不上了。

對此，中通快遞摩爾城站點工作人員說：「沒人送，沒有快遞員，快遞員都跑了，不願意做了。」站點負責人稱，他們負責漢陽王家灣一帶20多個區域配送，目前有四個區域因為快遞員辭職，無人送件。「這裡開園的時候差不多有一二十個人，現在只剩下七個了。」

這位負責人說，「快遞市場管理辦法」實施以來，出現了部分快遞員辭職的現象。

據了解，「快遞市場管理辦法」3月1日實施，快遞企業未經用戶同意擅自使用智能快件箱、快遞服務站等方式投遞快件，將面臨3萬元以下的罰款。

有快遞員反映，「以前30分鐘送完的快遞，現在要花12小時，但收入只增加了60元」、「因為打電話太多導致手機號被封」。消費者則稱，「新規實施後，每天好多個陌生電話，真的很煩，尤其是開會的時候」。

據新華財經報導，新規執行以來，各媒體平台曝出快遞員大量離職，快遞企業無法承受高額罰款，或將提高快遞服務價格，一些快遞員呼籲提高計件薪酬標準，甚至反對新規的相關規定。

有消費者表示，不少「社恐」還是希望能自己在小程序上選擇收貨方式。也有消費者表示，新規實施後，基本上所有的快遞都直接放門口了。他感覺這樣方便多了。