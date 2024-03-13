湖南娭毑慶110歲 她整潔勤快愛走動 最大孫子快70歲

子孫為傅莫秀準備的11層蛋糕，每層代表十年。（取材自瀟湘晨報）

湖南省益陽市蓮盆嘴村，早上6點半，炮聲隆隆，燈籠、彩帶飄揚在田野上，寫滿祝語，長壽娭毑（湖南方言，對老年婦女的尊稱）傅莫秀迎來110歲生日，30多名直系子孫特意從各地趕來，為家族長輩慶生；長子楊長永說，為討老人歡心，他們從半個月前就開始籌備這次生日宴。

瀟湘晨報報導，修山鎮近幾年出了兩、三名百歲老人，傅莫秀是最年長的一位，2024年還獲評桃江縣最長壽老人；她出生於1914年2月，老伴去世40多年，從上世紀80年代起，她一個人帶出了家族裡的四代子孫。

老人膝下育有三女兩兒，其中最大的女兒87歲，最小的兒子71歲；11個孫子孫女，最小35歲，最大的都快70歲了。

傅莫秀的家族合影。（取材自瀟湘晨報）

據報導，為奔赴老人這次特別的生日宴，子孫們從各地歸來。54歲劉立民，是傅莫秀最疼愛的外孫之一，他特地定了機票從工作地浙江趕回益陽；還有孫輩沒買到票，從湖北一路騎摩托回家…。

當天一早，傅莫秀被子孫後代簇擁在門口。兩女兒攙扶老人起身，走門一側，正好是子孫們精心準備的「11層大蛋糕」，每層十年，層層往上，代表著老人走過的110年歲月。

傅莫秀已經110歲。（取材自瀟湘晨報）

報導稱，110歲大壽，根據當地禮儀的安排，要做三頓宴席，從生日前一晚辦到生日當天。3月10日開始，楊家幾兄妹就進入「忙碌」模式，村口接客，再把人一路送到家，一下午過來，連落座的時間都沒有。

家裡出了名百歲老人，楊家子孫去哪兒都會被人問：「你家娭毑長壽的祕訣是什麽？」楊長永即便身為兒子，他也沒有答案，每次被人問起，只好說：「母親很重視衛生和整潔，勤快，愛走動，閒不下來」。

傅莫秀收藏的照片。（取材自瀟湘晨報）

報導指出，傅莫秀忘記了很多事情，包括早逝的伴侶，和已經離開的二女兒，但仍保留著一些生活習慣：愛縫補，愛洗澡，愛吃橘子…時不時，她還會拿出櫃子裡的相冊，觀望撫摸。「現在奶奶基本上還可以自理，自己吃飯洗澡上廁所，不愛讓人照顧。」孫女楊靖說。