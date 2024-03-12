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中駐澳大使：楊恒均將有機會不被處決

記者陳政錄／綜合報導
中國駐澳大利亞大使肖千11日在雪梨出席2024年澳洲金融評論報商業峰會致辭。(新華社)
中國駐澳大利亞大使肖千11日在雪梨出席2024年澳洲金融評論報商業峰會致辭。(新華社)

在中國外長王毅預計訪問澳洲，為總理李強的國是訪問鋪路前，中方就被視為影響中澳關係修復進程的澳籍作家楊恒均（又名楊軍）死緩案，作出新表態。北京駐澳洲大使肖千昨天稱，死緩不意味著楊恒均將立即被處決，若按規服刑不再犯罪，「理論上來說，他（楊恒均）將有機會不被處決」。

綜合路透等外電，肖千是在雪梨出席「澳洲金融評論報」峰會期間作上述表示，這是中方首次公開表明，楊恒均或將不被處決。

對該案牽動中澳關係，肖千說，能理解澳洲政府與媒體的反應，但強調須尊重判決，並指楊恒均案是「不同法律體系和不同文化中的個案」。

楊恒均是在中國出生的澳洲公民，澳媒報導他曾為中國官方工作，後在美國華盛頓和澳洲雪梨從事國際議題研究，並進行文學創作，具有作家、學者等身分。

2019年1月楊恒均被中方證實，因涉嫌從事「危害中國國家安全」犯罪活動，被採取強制措施。今年2月他遭北京二中院認定犯「間諜罪」，判處死刑、緩期兩年執行。該判決引起澳方不滿，澳洲總理艾班尼斯當時回應，此事令人憤慨，將努力爭取放人。

上月底澳媒報導，王毅預計3月訪澳，為李強可能在今年中的國是訪問鋪路，同時澳方也規畫舉行第七次「澳中外交及戰略對話」。

澳洲 王毅 李強

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