太原師院：博士未及時升等就調保衛 網：校長書記應比照

太原師範學院。（取材自澎湃新聞）

一則「太原師範學院引進和穩定高層次人才管理辦法」截圖近日引起關注。該校「引進的博士研究生來校工作滿五年，如未能晉升副教授，本人需服從學校安排轉到後勤、保衛等服務保障崗位」規定，引發網民論戰。有人批評學校眼光短淺，「升不上去就要去看大門？」也有人認為「非升即走」並不奇怪，許多985高校早已實行，如今地方高校仿效，博士也太「卷」了。

澎湃新聞報導，太原師範學院官網「人才引進」欄目在2021年6月17日發布了一則「太原師範學院引進和穩定高層次人才管理辦法」，規定「全職引進的高層次人才最低服務期為八年」。同時，還規定「引進的博士研究生來校工作滿五年，如未能晉陞副教授（已達副教授任職條件因指標原因未晉陞除外），本人需服從學校安排轉到後勤、保衛等服務保障崗位。」

另外，辦法還規定：「享受政府特殊津貼專家、山西省高等學校中青年拔尖創新人才，每月發放獎勵績效1000元人民幣（下同）；山西省青年拔尖人才、山西省學術技術帶頭人、山西省高等學校優秀青年學術帶頭人、省宣傳文化系統『四個一批』人才，每月發放獎勵績效700元；省級教學名師，每月發放獎勵績效400元。（均指在職期間）」

對此，有網民表示，「近年來，很多985高校實行新進博士『非升即走』制度，沒想到地方高校也開始效仿了」、「省級青年拔尖人才每個月最多補貼1000元，在國內各大高校積極爭取引進人才的當下，已經沒有多大吸引力。」

對此，網民表示「校長書記五年內不能成為院士，也去後勤或者保衛處報到」、「為啥不直接開除呢？是給不起賠償麼」、「還是人多的問題」。