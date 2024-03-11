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新精神鴉片？ 中國微短劇規模 今年估破500億

中國新聞組／北京11日電
某微短劇拍攝現場。（取材自北京青年報）
某微短劇拍攝現場。（取材自北京青年報）

主打「節奏快、劇情爽」的微短劇近年在中國暴紅，吸引各類平台和資本競相湧入，據統計，2023年中國微短劇市場規模達已達373.9億元（人民幣，下同，約52.03億美元），預計今年破500億元，2027年時甚至可望突破千億元，成為近年最大的投資「風口」。有分析指出，微短劇被視為「新時代精神鴉片」是因甜寵等很俗的題材讓下沉群體獲得「爽感」，但長期恐對社會造成危害。

綜合媒體報導，相較於製作期間較長、成本較大的傳統電視劇，微短劇製作將娛樂和商業屬性放大到極致，每集短可至五到十分鐘，甚至一分鐘一集，全劇拍攝周期僅七天，節約時間成本，同時以劇情狗血、台詞犀利、爽點密集、情緒飽滿等方式取勝，例如「15秒一個小反轉，30秒一個大推進，結尾10秒必留懸念」，彷彿「精神興奮劑」。

對比2023年電影總票房為549.15億元，微短劇市場規模已接近電影的70%。DataEye預測，2024年中國微短劇投流市場規模約達420億元，2027年超830億元。

香港01引述聯合早報報導指出，很多微短劇改編自網路小說，題材離不開戀愛、甜寵、戰神、霸道總裁、逆襲、復仇等。共同點是主人翁表面上身分低微，備受打壓，實際蘊藏著巨大財富和權力。儘管製作較電視劇粗糙得多，觀眾反而趨之若鶩。 「短劇的劇情真的很俗，但我是愈來愈爽，每天都會追著看。」一名40歲的深圳保安這麼說。

短劇製作公司原上慕光的創始人兼導演嚴沛梁表示，短劇本身沒有太大的藝術價值，它的作用在於讓下沉群體的情緒得到釋放。短劇的消費主力軍來自下沉市場的中年用戶，包括保安、外賣員、快遞員、保潔、保母等。

華東師範大學傳播學院副教授吳暢暢認為，從心理學的角度來看，短劇的「爽感」更多是為了滿足人們對心理積極情緒的需求。對於短劇被視為人們的「新時代精神鴉片」，吳暢暢不以為然。他認為，短劇就是一種文化。

不過，廣州一葦渡心心理諮詢首席專家韋志中提醒，短劇可能成為人們獲得積極情緒的路徑依賴，容易讓人上癮，長期下來對社會造成危害。「人會變得更淺薄，不願意思考，不願意追求有深度和有意義的事物，工匠精神會淡化。」

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