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在韓購屋外國人 72.9%來自中國

記者謝守真／綜合報導
韓聯社指出，2023年在韓購屋的外國人占比創下新高，其中，有七成以上是來自中國的買家。（中新社）
韓聯社指出，2023年在韓購屋的外國人占比創下新高，其中，有七成以上是來自中國的買家。（中新社）

房市持續不景氣，今年前兩個月，百大房企銷售總金額比去年同期大減51.6%。其中，2月銷售額也比1月減少。與此同時，南韓媒體則報導，2023年在韓購屋外國人占比創下新高。值得注意的是，當中逾七成是來自中國的買家，人數多達1.13萬人。

據韓聯社報導，南韓法院登記資訊公開網站3月10日公布最新資料，顯示2023年外國人在韓購屋並申請房屋所有權轉移登記超過1.5萬件，占整體購房登記人員的0.9%，而且取得租賃收入的外籍人員也在持續增加。

觀察者網指出，自2010年開始相關統計時，當年在韓購屋的外國人為4307人，僅占總購屋人數的0.2%。不過，到了2014年起，這項數字即逐年增加，至2023年創下歷史新高。

南韓法院最新資料顯示，在韓購屋外國人，以中國民眾數量居冠，人數為1萬1384人，占比達72.9%。其次是美國為7892人，接下來依序為加拿大的1627人、台灣的521人、澳洲510人等。另，依房產類型，購買集合住宅（多戶住宅）的外國人共1萬2027萬人，占全體購屋者的1.21%。

此外，在2023年11月南韓政府第二次公開外籍人員在韓持有房產相關統計資料，顯示截至2023年6月底，已有8萬5358名外籍人員在韓持有房產，較六個月前增加4.6%。外籍人員在韓持有房產數量增加4.4%至8萬7223萬套，占總房產的0.46%。

其中，中國以4.73萬套居於第一名，占54.3%。中國人持有的房產較6個月前增加2438套，占2023年上半年新增外國人持有房產的65.7%。

中指研究院近期曾指出，今年春節房市「看多買少」，房企促銷活動難改購房者觀望情緒。房企透過多種途徑緊抓春節行銷節點，部分城市到訪量有所提升，但成交仍較為平淡，購房者觀望情緒濃厚。

其中，數據顯示，2024年春節假期期間（即2月10日至2月17日），25個代表城市新房日均成交面積較上年春節假期下降約27%。

另外，據香港南華早報報導，由於高利率導致房地產價值大跌，以及地緣政治等原因，中國人已對美國房地產的興趣大減。數據顯示，過去5年，中國投資者拋售了高達317億美元的美國房地產。

南韓 房地產 澳洲

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