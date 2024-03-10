「鵝腿阿姨」北大演講 籲學生找到「舒適節奏」努力生活

鵝腿阿姨參加北大論壇。(視頻截圖)

曾因「高校學子爭搶」而走紅的「鵝腿阿姨」陳秀鳳，在3月8日婦女節這天獲邀出席北京大學舉辦的「2024青年創投女性發展論壇」，活動吸引大批學生搶報名並額滿。陳秀鳳在論壇的「深度對話」中，和北大學子分享自己25年創業歷程時表示，「選擇一種舒適的節奏，持久地為生活努力就夠了。」

北大校門前，清北人三大高校學生排隊圍著阿姨搶買鵝腿。(取材自北京日報)

綜合南方都市報、封面新聞報導，這場由北京大學創新學社主辦的論壇，邀請了多名在投資 、創新和創業等領域的女性代表，與各高校青年代表，分享她們的故事。活動不但邀請陳秀鳳出席，還有「集讚送鵝腿阿姨鵝腿兌換券」的獎勵，吸引了1200人報名，遠超會場容量。

陳秀鳳在論壇上分享創業之路，「選擇一種舒適的節奏，持久地為生活努力就夠了」、「每個人都是自己的英雄」。

現年50多歲的陳秀鳳來自江蘇，曾在北大校內及校門口賣水果，近幾年主要在北大、中國人民大學周邊出售自製的烤鵝腿，線上預訂、線下配送的方式深受學生歡迎。去年冬天她移到清華大學做生意，引起北大、人民大學學生不捨，上網發聲盼阿姨別走，也讓陳秀鳳在網路上走紅。事後不但吸引媒體採訪發評論，還有多家高校食堂跟進研發烤鵝腿菜單。

「鵝腿阿姨」賣的鵝腿。(取材自南方日報)

不過，一夕暴紅反而給陳秀鳳帶來不少困擾。她表示，圍觀者一下多了很多，讓她壓力很大，只能暫停營業。但她捨不得學生們，將來會與老公將生意「正規化」，正在找尋合適的店面，重啟燒烤生意。