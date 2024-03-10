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翻牆教學片？解放軍拍片警告別觸法 卻示範下載VPN、滑臉書看A片

中國新聞組／北京11日電
翻牆的解放軍人最後被逮。(視頻截圖)
翻牆的解放軍人最後被逮。(視頻截圖)

由於官方網路防火牆的存在，中國人要連上外國網站如臉書、X平台（舊稱推特）和網路搜尋引擎Google等必須「翻牆」，屬於違法行為。解放軍近日在抖音上推出一支影片，警告翻牆觸法的嚴重性，但內容卻詳細說明了翻牆步驟，還列出許多熱門外國網站，甚至示範了打遊戲、看色情片等使用方式，讓許多網民笑問這是在犯罪防治還是「教學」？

裡面提到下載小火箭加速器就能「翻牆」。(視頻截圖)
裡面提到下載小火箭加速器就能「翻牆」。(視頻截圖)

解放軍鄭州聯勤保障中心日前在抖音上發布警告翻牆觸法的政令宣導影片，內容是一名軍人使用手機翻牆，之後被抓到並懲處的劇情。但影片中卻詳細地拍攝了如何翻牆，包含從下載網路加速器、購買VPN（虛擬私人網路）服務；成功翻牆後，還細數「優點」，包括能暢快打境外遊戲、使用中國禁止的社群平台如臉書、X等，甚至還可以看「還有激情小電影」。最後該軍人被監控手機發覺，遭逮捕嚴懲。

影片教學，想要從中國聯上境外網路首先該下載網路加速器，然後購買VPN服務，這樣就...
影片教學，想要從中國聯上境外網路首先該下載網路加速器，然後購買VPN服務，這樣就能暢快打境外遊戲、使用推特臉書等平台，「還有激情小電影」。(視頻截圖)

影片一出引發許多網民吐槽「這是普法還是教程？」、「為什麼這麼詳細，不會的都能被你給教會」、「這是反向科普哈哈」、「非常好的視頻，學習了」、「還教人用chash，笑死了」、「小火箭VPN，解放軍哥哥都在用，你也來試試吧」、「我還真以為是教程」、「原來是這樣啊，我都學會了」。

眾網民群嘲後，解方軍方似乎也發覺影片內容不妥，將原始影片下架，把畫面中翻牆使用的軟體都模糊處理後，才將宣導影片重新上傳。

視頻中教大家用小火箭翻牆。(視頻截圖)
視頻中教大家用小火箭翻牆。(視頻截圖)

視頻示範如何下載安裝使用推特臉書等境外社交軟件。(視頻截圖)
視頻示範如何下載安裝使用推特臉書等境外社交軟件。(視頻截圖)

視頻中「示範」解放軍人躺著看「激情小電影」。(視頻截圖)
視頻中「示範」解放軍人躺著看「激情小電影」。(視頻截圖)

解放軍 臉書 抖音

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