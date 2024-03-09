相親老失敗 河北90後小伙轉當紅娘 7年促成346對

周世鵬在人民廣場「相親角」直播，幫助單身男女找到自己的另一半。（取材自河北青年報）

提起「紅娘」，許多人的第一反應可能是上了年紀的熱心阿姨，但河北省石家莊卻有一個90後小伙子選擇這個職業，他說：「開始主要是給自己找對象，後來才順便給別人找對象。」

極目新聞報導，周世鵬是石家莊鹿泉區李村鎮人。2017年，27歲的周世鵬還沒有女朋友，親戚們兩年間給他介紹了20多位相親對象，但一直沒有遇到他的「有緣人」。

周世鵬說，村裡的媒婆都煩了，一氣之下，他給自己下了個任務：自己給自己找個好對象。他聽說石家莊人民廣場有個「相親角」，於是從2017年4月起，每周四都去那「貓著」，看有沒有適合自己的人選。

石家莊人民廣場相親角都是家長拿著孩子的基本信息互相詢問，周世鵬這個小夥子顯得格格不入。為緩解尷尬，周世鵬決定轉換身分，幫助替孩子相親的家長登記信息，找了個石礅當起了「紅娘」。

沒過幾個月，周世鵬還真介紹成了一對，內心充滿了成就感：「比自己結婚還高興！也就是那一刻，心裡就埋下了一顆『當紅娘』的種子。」就這樣，2018年4月，周世鵬辭去互聯網公司的工作，開始全職當起了「紅娘」。

「光看資料其實遠不夠，得真正了解他們，才能幫助他們。」周世鵬每個客戶都先跟對方多溝通，試著和對方成為朋友，「找對象是一輩子的事，多去了解他們，了解他們真實的想法和需求，才能介紹到合適的人」。

周世鵬當「紅娘」時也找到了妻子。（取材自河北青年報）

周世鵬說，七年來他至少促成了346對。他的熱心腸也吸引到了如今的愛人，「當時她是找我幫忙介紹對象，但我一下就被這女孩吸引了，接觸一段時間我發現她很善良很孝順，我就決心把她娶回家。」

如今，周世鵬一家三口過得幸福美滿，看著女兒一天天長大，周世鵬決定要把「紅娘」這活兒堅持下去。