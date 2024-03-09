中國放任民粹之火燃燒？「新三害」被圍攻

諾貝爾文學獎得主莫言被指是「新三害」之一。(中新社)

中國影迷近日瘋看阮經天主演的電影「周處除三害」，政治相關議題上卻也出現「新三害」。外媒報導指出，兩會 期間中國嚴控輿論，卻放任「民粹之火」燃燒，狂熱的「民族主義者」將矛頭指向莫言、清華大學和農夫山泉 ，圍攻這「新三害」。有分析稱，這種義和團的戲碼愈演愈烈，若繼續延燒，恐讓文革重現。

自由亞洲電台報導，兩會期間中國嚴控輿論，惟對民粹言論大開綠燈，「民粹之火」燒出了「新三害」。先是上月底，有網民在微博上貼出針對諾貝爾 文學獎得主莫言的訴訟書，指他在包括「紅高粱」等作品中醜化「八路軍」、「侮辱革命先烈」及涉嫌詆毀毛澤東、抹黑中國人民等，要求莫言向中國人民道歉及賠償每人一元共15億（人民幣，下同）名譽損失費。

中國駐巴西里約熱內盧總領事李楊4日也加入這場鬧劇，挖掘莫言為「遼瀋戰役紀念館」撰寫的題詞，指「炮火連天，只為改朝換代；屍橫遍野，俱是農家子弟」的語句為「政治反動言論」。

清華大學其後也成為「愛國者」圍攻對象，理由是美國政府早前制裁了包括「國防七子」在內的多所中國大學，但制裁名單中不包括清華。

清華大學也成為「愛國者」圍攻對象，理由是美國政府早前制裁了包括「國防七子」在內的多所中國大學，但制裁名單中不包括清華。（新華社）

「第三害」則為中國飲料業巨頭農夫山泉。有「愛國網民」指農夫山泉的一款產品包裝採用「日本元素」。

據報導，「八九藝術家」季風表示，「兩會期間」這些瘋狂的「民族主義」言論大行其道，是當局拿「毛星火」充當「工具人」去轉移大眾對社會問題的關注。季風認為，事件如果繼續延燒，就會讓文革重現。

英國華人作家馬建認為，當中國社會再無人敢說真話，這種義和團的戲碼還會不斷上演。「這些草民們逮著一個機會就開始咬，他們沒有任何底線、沒有任何價值判斷，這樣的故事真的會不斷的上演，出現一種最極端的荒誕，你已經覺得不奇怪了，不止是莫言、清華大學。」