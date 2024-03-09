杭州56歲家政阿姨自拍自剪短視頻 1年收服百萬粉絲

百萬粉絲博主吳小妹。（取材自潮新聞）

從不會用智能手機到熟練拍視頻、剪輯後上傳社群平台，在浙江省杭州市從事家政行業的56歲吳阿姨，靠著不斷自學以及接地氣的視頻內容，僅一年就煉成「百萬粉絲」博主。

據潮新聞報導，從事家政行業20多年的吳阿姨在清掃、做飯、整理等家務上是一把好手，老家在安徽，因女兒大學畢業後留在杭州，她也來到杭州八年。2022年，雇主家的孩子陸續都上了小學，吳阿姨的空餘時間多了起來，女兒給她買了手機，讓她空閒時可看視頻。吳阿姨當時連智能手機如何操作也不會，視頻看出了興趣就嘗試自己用手機拍攝。

一開始，零基礎的吳阿姨沒少踩坑，不是沒找好角度，就是壓根沒錄上。「有時候一個畫面就要拍十幾次，一條視頻前後要拍好幾天。」女兒後來給她姨升級了「裝備」，買了兩個手機支架。

不過，跨過了「拍攝關」，還有「剪輯坎」。起初是女兒幫吳阿姨剪視頻。她不忍心讓工作繁忙的女兒太辛苦，便決定自己來挑戰。從基本的素材導入到成片輸出，吳阿姨為自己定製了一份剪輯軟件的紙質說明書，現在的她，不僅懂得近景遠景切換，還能輕鬆剪輯視頻。

吳阿姨的視頻內容很「接地氣」。（取材自潮新聞）

2022年2月，女兒幫吳阿姨開設了抖音 和小紅書 的帳號。5月，吳阿姨入駐B站。「如何用一隻手抽紙巾」、「如何把酸奶喝乾凈」、「吃不完的零食怎麽防潮」......這些硬核生活技能像是擁有魔力一般，吸引了大批年輕人。2023年10月，「住家吳阿姨」的B站帳號已突破百萬粉絲。

有網友說，做生活妙招的帳號很多，但吳阿姨的視頻有種區別於營銷號的「溫暖和親切」。他們把吳阿姨當成自己的「賽博乾媽」，這些新鮮出爐的生活智慧，隨時能解救像自己這樣的「賽博兒女」於水火。

吳阿姨的視頻作品。（取材自潮新聞）

吳阿姨從沒想過自己能收獲如此多的關注，只有初中文化程度的她如今還被稱為「導師」。對於自己的「吸粉秘訣」，她歸結成兩個字，真誠：「就是想把自己掌握的小妙招都展現出來，只要看過視頻之後，會發現這些事情真的都很簡單。」

現在，網友們已經不滿足技能的「正向輸出」，開始了反向「定製」，紛紛在評論區裡「點單」——「阿姨！！！教我洗草席！」「阿姨，教一下冰箱冷凍層除霜吧。」……每次看到這些留言，吳阿姨都會湧起一種莫名的責任感，想把更多的生活經驗傳授給他們。她剛換了新手機，正研究生活VLOG的拍攝手法，期許自己更進一步。