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杭州一群家長帶娃極限挑戰 7天負重徒步100公里 翻越20多座山

中國新聞組／杭州9日電
男孩站在山頂上留影。（取材自都市快報橙柿互動）
男孩站在山頂上留影。（取材自都市快報橙柿互動）

浙江省杭州市有一群家長利用假日首次帶孩子重裝徒步，大家背著帳篷用七天時間徒步了100公里，沿途翻越20多座山，最高的山海拔近1000米，每晚在戶外自搭帳篷過夜。有家長說，一路上，有才上幼兒園的孩子哭著喊腳痛，有女生洗了人生中第一個冷水澡，年夜飯只有一碗泡麵，但挑戰極限的成就感，讓孩子永生難忘，學習注意力和效率也提高了。

「暴曬、低溫、大霧、風雨，7個日夜都經歷了。」都市快報橙柿互動報導，杭州一位爸爸周立近日在社交媒體上曬出自己寒假帶九歲兒子，背著帳篷用七天時間徒步了100公里的圖文。同行的有九個孩子，七個是杭州和家園小學三年級的學生，兩個在上幼兒園大班，還有他們的爸爸媽媽們，都是同一個小區的登山愛好者，平時周末就常在周立帶領下徒步翻越杭州群山。

孩子負重登上高山。（取材自都市快報橙柿互動）
孩子負重登上高山。（取材自都市快報橙柿互動）

周立是一名資深的戶外運動愛好者，曾有過尼泊爾珠峰（又稱聖母峰）大本營等地的徒步經歷，並參加過100公里的環勃朗峰超級越野賽。

這次寒假，周立帶大家一起挑戰的是香港一條著名的徒步線路——麥理浩徑，全長100公里。最終，周立和兒子周惟駿走完了全程。其餘家庭在用四天時間走完前半程後提前撤退回杭州過年了。周立和兒子兩人在徒步中度過了除夕，吃了一碗熱騰騰的泡麵當年夜飯，「多加了一個回鍋肉罐頭」。

周立和家長孩子們一起重裝徒步。（取材自都市快報橙柿互動）
周立和家長孩子們一起重裝徒步。（取材自都市快報橙柿互動）

女生盧菡鈺和媽媽從沒重裝徒步過，第一次經歷了露營。第一晚住的營地連淡水都沒有，後面兩天的營地裡有自來水，盧菡鈺洗了人生的第一個冷水澡。盧媽媽告訴女兒，自己小時候就是這樣洗的，家家戶戶沒有熱水器也沒有浴霸，「女兒洗完了說好爽。」

和哥哥姐姐們一起出發的有一個六歲的小男孩，小名叫香蕉。香蕉媽媽說，兩個兒子重裝還是第一次。但畢竟才幼兒園大班，香蕉走到哭著說腳疼，「孩子自己也知道只能自己堅持走完，所以哭歸哭，哭完還是繼續走。」最終，香蕉堅持走完了4天的40多公里。

周立和兒子在麥理浩徑終點留念。（取材自都市快報橙柿互動）
周立和兒子在麥理浩徑終點留念。（取材自都市快報橙柿互動）

「孩子們其實已經比較習慣這種活動方式了。」香蕉媽媽說，小夥伴們在一起做什麽戶外運動都是很開心的，遇到困難也能很快就克服過去。孩子們喜歡上了在徒步過程中看看山看看花花草草，大兒子的學習注意力和效率也提高了。

周立說，2月18日開始就只剩下自己和兒子兩個人繼續走後半程，他們用三天走完了剩下50多公里，有兩天走了20多公里。有意思的是，周立有一對雙胞胎兒女，這次去香港徒步，女兒拒絕了同行，「她不太喜歡，而且長距離的身體吃不消，重裝徒步還是要量力而行的，強迫不來。」

香港 低溫

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