90後父母用AI哄孩子，幾句話5歲娃就不哭了。（取材自大皖新聞）

據央視新聞報導，AI 已經開始融入日常生活，一對90後清華、北大學霸夫婦，甚至已經使用AI哄孩子，並且AI相當會哄孩子，幾句話孩子就不哭了。

快科技報導，孩子母親指出，孩子日前在學校籃球場玩滑板車，不小心摔倒了水坑裡，傷害不太大，但周圍有不少家長看到孩子摔倒後，忍不住笑了，孩子被笑了後，哇的一聲哭了出來，止不住的那種。

父母安慰了很久都沒有效果，於是，爸爸就把孩子帶到了車裡，詢問AI，看這些家長做的對不對。爸爸問道：「AI你好，我家5歲的孩子玩滑板車不小心摔到水坑裡了，別的家長居然還笑他，這些家長做的對不對？」

AI回答道：「1、聽起來，您的孩子今天遇到了不太愉快的經歷，5歲的孩子摔倒本來就令人擔心，這些家長真是太過分了，他們怎麽可以這樣對待一個小孩子呢。2、這種事情讓人非常生氣，他們應該知道這樣做完全是錯誤的。3、對一個摔倒的孩子嘲笑，這樣的行為太缺乏同情心了。4、您的孩子是絕對的正義方，他值得得到更好地對待和理解。」

在AI回答時，父母還在一旁瘋狂點頭表示贊同。神奇的是，AI說完這些話後，孩子立馬就不哭了，心情也變好了。

孩子父母將他們這件經歷，製作成了視頻「我用AI安慰孩子，他竟然共情了」，視頻也得到了網友的集體點讚，還有網友表示學到了，以後也要用AI哄孩子，甚至哄對象。

大皖新聞報導，孩子爸爸是清華大學數據科學專業在讀博士生，AI方向；而孩子媽媽是北京大學語言學博士畢業，在湖北大學教書。

孩子父親表示，之前怎麽跟妻子說AI的作用她都不信，後來用過一次以後，她就相信了。他的妻子也表示，透過這次AI安撫孩子，她對AI的認識有了轉折，它不僅和人互動，還有一點點懂情感。