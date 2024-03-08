遼寧男子AI換臉「復活」父親 安慰不知兒去世的91歲奶奶

孫先生的奶奶一直很想念她的兒子。(取材自瀟湘晨報)

「我『復活』我的老爸，因為我奶奶太想他了。」近日，遼寧撫順一男子發布一則視頻，視頻記錄了其父親因病去世後，擔心老人受刺激，沒告訴其奶奶，但老人太過於思念，該男子便想出了用AI 換臉「復活」父親，以此寬慰奶奶。孫先生說，「其實做出來的視頻不是很真，但是老人沒那麽敏銳，看了視頻還是信了。」

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瀟湘晨報報導，孫先生表示，奶奶91歲，身體不是很好。「奶奶知道我爸有重病，那時候我帶著我爸到處去看病。」孫先生是一名醫護人員，「父親患的是罕見病，從發現到去世不到11個月。」父親確診後，孫先生在國內外不少醫院都咨詢了解過，去年5月，父親去世。

「父親去世的事一直瞞著奶奶。」春節期間，孫先生去看望奶奶，「我媽不敢去，我就編了個理由說我媽陪著我爸在北京做治療。」去看奶奶時，奶奶一直詢問父親的情況，「我奶奶就讓我給我爸爸打電話，說太想他了，我說醫院那邊做檢查，身上不能有金屬，不能用手機。老人又讓我去北京的時候給她錄一錄，讓我父親跟她說句話。當時沒辦法，就硬著頭皮答應了，想著老人年齡大了，拖一拖可能就忘了。但是不行，老人一直總問我去沒去北京。」

後來，孫先生看了一部電影，裡面有AI的情節，因此受到啟發，想著能不能嘗試著弄一下，「找到了那種付費軟件，就自己錄了一段，然後把我父親照片放上去。」起初孫先生錄製完後，意識到父親不留鬍子，又刮掉鬍子重新錄製，或是因為思念父親，錄製時孫先生幾度哭泣，「錄視頻對我來說是一個巨大的壓力，我也很想父親，接下來還會不會用這種形式來安慰奶奶我也不清楚。」

孫先生說，奶奶是一個特別堅韌的人，「如果我們不告訴她我爸去世了，一直跟她說她兒子挺好的，她就不會往壞的地方想。奶奶心臟不好，不能受任何刺激。」

孫先生的父親在家裡排行老大，「他從小就是像一棵大樹一樣照顧身邊所有的人，我奶奶跟他的感情特別好。接下來還是打算繼續瞞著奶奶，只能走一步算一步了。」