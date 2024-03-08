上海灘大佬破舊豪宅 拍出1.44億元

昔日上海灘大佬的豪宅，如今屋頂僅剩毛坯框架，門窗也全部缺失。(取材自每日經濟新聞)

阿里拍賣 平台顯示，位於上海市浦東新區芳甸路一幢別墅，經過117輪競價後以1.44億元(人民幣，下同，約2012萬美元)拍出，平均每平方米21.14萬元。據悉，該別墅是昔日「上海灘大佬」戴志康名下房子，然而現在外觀上門窗缺失、僅剩毛坯框架，實在很難與1.44億元的「豪宅」聯繫在一起。

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每日經濟新聞報導，拍賣標的位於上海內環線內，所在小區名稱「九間堂」，建築面積為681.11平方米，起拍價為9000萬元。九間堂以獨特的中式風格，是中國頂級富豪最喜愛的別墅區之一。

圖片顯示，該別墅部分外牆、屋頂已拆除、門窗均缺失，屋頂也僅剩毛坯框架，破敗不堪，未來拆除違建及恢復房屋原裝的費用，將由買受人自行承擔。

據報導，該別墅原屋主是戴志康，在股市上曾被稱為「中國私募教父」。戴志康1964年出生於江蘇海門，畢業於中國人民大學國際金融系，1992年組建富島基金公司，出任總經理。此後創建上海證大並任董事長，戴志康的證大系開發了多個知名地產項目，其中九間堂以獨特的中式風格，是中國頂級富豪最喜愛的別墅區之一。

2004年，戴志康在胡潤百富榜中排名57，身家17億；2007年，戴志康排在第65位，身家100億。