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拿兒子衣服混搭 廣西壯族退休女醫師 70歲登巴黎走秀

中國新聞組╱北京8日電
覃阿姨受邀走秀。(取材自紅星新聞)
覃阿姨受邀走秀。(取材自紅星新聞)

時尚盛事巴黎時裝周不只明星吸睛，一名頂著花白頭髮走秀的70多歲「資深」模特兒，更是吸引不少網友熱議，這名女士隨後被起底是來自中國廣西壯族退休女醫師覃阿姨，她也用自身經歷鼓勵大家人生的無限可能。

紅星新聞報導，在網上化名「一天一件兒子衣服的覃阿姨」，今年71歲，畢業於廣西醫科大學，行醫超過40年的她退休後有次到上海探望兒子，因為突然的天氣變化穿上了兒子的衣服，隨後不時便會將兒子的服裝拿來與自己的衣服混搭造型。

覃阿姨的兒子不久後也在Instagram、小紅書為她開設個人社群帳戶，讓她可以分享自己的穿搭風格，覃阿姨自此「彷彿打開新世界的大門」般，收到不少來自時尚圈拍攝與合作的邀約。

去年，覃阿姨收到國際時尚品牌私訊，邀請她於2024巴黎時裝周走秀，她便為此隻身飛往巴黎，「這是真的！我正式被邀請參加Miu Mu 2024秋冬時裝秀」。覃阿姨除了分享不少自己在後台的花絮照片外，也感謝每個幫助這一切實現的人。

覃阿姨寫下：「我想要鼓勵在人生某個階段感到迷惘的每一個人，永遠不要放棄自己的夢想！70歲之前，我只是一個關心病患的醫生，誰會想到在70歲之後我會站在伸展台上呢？」

網友紛紛為覃阿姨點讚，「這種不被年齡限制的精神，值得一輩子學習」、「很受鼓舞」、「人生有無限可能」、「做自己，精彩人生」、「看秀場直播您出來的時候，真的叫出了聲，哈哈，太高興了」、「阿姨也太厲害了」。

覃阿姨日常分享穿搭。(取材自紅星新聞)
覃阿姨日常分享穿搭。(取材自紅星新聞)

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