拿兒子衣服混搭 廣西壯族退休女醫師 70歲登巴黎走秀

覃阿姨受邀走秀。(取材自紅星新聞)

時尚盛事巴黎時裝周不只明星吸睛，一名頂著花白頭髮走秀的70多歲「資深」模特兒，更是吸引不少網友熱議，這名女士隨後被起底是來自中國廣西壯族退休 女醫師覃阿姨，她也用自身經歷鼓勵大家人生的無限可能。

紅星新聞報導，在網上化名「一天一件兒子衣服的覃阿姨」，今年71歲，畢業於廣西醫科大學，行醫超過40年的她退休後有次到上海探望兒子，因為突然的天氣變化穿上了兒子的衣服，隨後不時便會將兒子的服裝拿來與自己的衣服混搭造型。

覃阿姨的兒子不久後也在Instagram、小紅書 為她開設個人社群帳戶，讓她可以分享自己的穿搭風格，覃阿姨自此「彷彿打開新世界的大門」般，收到不少來自時尚圈拍攝與合作的邀約。

去年，覃阿姨收到國際時尚品牌私訊，邀請她於2024巴黎時裝周走秀，她便為此隻身飛往巴黎，「這是真的！我正式被邀請參加Miu Mu 2024秋冬時裝秀」。覃阿姨除了分享不少自己在後台的花絮照片外，也感謝每個幫助這一切實現的人。

覃阿姨寫下：「我想要鼓勵在人生某個階段感到迷惘的每一個人，永遠不要放棄自己的夢想！70歲之前，我只是一個關心病患的醫生，誰會想到在70歲之後我會站在伸展台上呢？」