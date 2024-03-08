我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州府甫宣布地鐵增派千名警力 又1乘客被刺傷

紐約法拉盛詐騙、竊盜增 當心陌生人搭訕

被王毅認出跳科目三 00後洋記者：這輩子值了

中國新聞組╱北京8日電
方浩明向王毅提問。(取材自上觀新聞)
方浩明向王毅提問。(取材自上觀新聞)

中國外交部長王毅在14屆全國人大二次會議記者會接受中外媒體提問時，認出了在今年外國駐華記者新年招待會中跳「科目三」的方浩明。方浩明是來自杜拜的中阿衛視「00後」記者，伊拉克籍，已在中國待了13年。他說，跳「科目三」是希望更多阿拉伯國家了解真正的中國。他曾在伊拉克遭遇戰爭，知道戰爭的殘酷：「希望全世界能像中國這樣，我們就要和平。」

來源：YouTube

上觀新聞報導，記者會上方浩明以一口流利的中文向王毅外長提問。「你是跳『科目三』的小伙子嘛，我在短視頻看到過。」王毅認出了方浩明，笑著問「還要繼續跳嗎？」方浩明回答「可以繼續跳」，把現場逗得哈哈大笑。

報導指出，方浩明是來自杜拜的中阿衛視「00後」記者，伊拉克籍，已在中國待了13年。

今年2月2日晚，外交部與北京市政府在北京大運河博物館聯合舉辦2024年外國駐華記者新年招待會，方浩明參與表演了節目「科目三」。表演結束後，外交部部長助理華春瑩與方浩明握手，讚他「跳得很好」。隨後，「外國記者在新年招待會上表演『科目三』」的相關視頻在社交媒體上廣泛傳播，方浩明也獲得眾多網友點讚。

方浩明認為，「科目三」現在比「江南style」還火；作為一名駐華記者，他希望把中國故事向世界傳播好，讓更多的阿拉伯國家了解真正的中國。他說小時候在伊拉克遭遇過戰爭，所以知道戰爭到底有多殘酷，「我希望全世界能像中國這樣，我們就要和平」。

報導稱，意外被王毅外長「點名」，方浩明吸也引了多家媒體關注，他稱「非常興奮，能在兩會期間提問外長，能看到外長也認識我，這輩子值了」。

今年2月2日在外交部與北京市政府聯合舉辦的2024年外國駐華記者新年招待會，方浩...
今年2月2日在外交部與北京市政府聯合舉辦的2024年外國駐華記者新年招待會，方浩明(前排中)表演了節目「科目三」。(取材自看看新聞Knews)

他受訪表示，「我為什麽會跳『科目三』，因為我希望融入當地的社會，了解當地的人民，希望以後不只是我跳『科目三』，以後有什麽舞蹈，有什麽在中國很火的，希望外國記者也能參與」。

王毅笑著問：「還要繼續跳嗎？」方浩明回答「可以繼續跳」，把在場者都逗笑了。

王毅(圖)認出方浩明是跳「科目三」的小伙子。(取材自看看新聞Knews)
王毅(圖)認出方浩明是跳「科目三」的小伙子。(取材自看看新聞Knews)

科目三 王毅 華春瑩

上一則

「外交戰狼」中大使盧沙野談外交：中國不能再韜光養晦

延伸閱讀

南海爭端表態 王毅：不允許善意被濫用

南海爭端表態 王毅：不允許善意被濫用
朝鮮半島緊張 王毅警告：破壞地區穩定會付出巨大代價

朝鮮半島緊張 王毅警告：破壞地區穩定會付出巨大代價
大談斡旋外交成功之道 王毅：不能迷信施壓制裁

大談斡旋外交成功之道 王毅：不能迷信施壓制裁
王毅宣布：將對瑞士、愛爾蘭等6國試行免簽政策

王毅宣布：將對瑞士、愛爾蘭等6國試行免簽政策

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
圖為溫尼伯（Winnipeg）國家微生物學實驗室。（路透）

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

2024-02-29 13:34

超人氣

更多 >
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
今年造訪這些地區 機票價格可能降

今年造訪這些地區 機票價格可能降
拜登國情咨文：調高企業稅、年收入40萬以下家庭減稅

拜登國情咨文：調高企業稅、年收入40萬以下家庭減稅