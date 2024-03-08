被王毅認出跳科目三 00後洋記者：這輩子值了

方浩明向王毅提問。(取材自上觀新聞)

中國外交部長王毅 在14屆全國人大二次會議記者會接受中外媒體提問時，認出了在今年外國駐華記者新年招待會中跳「科目三 」的方浩明。方浩明是來自杜拜的中阿衛視「00後」記者，伊拉克籍，已在中國待了13年。他說，跳「科目三」是希望更多阿拉伯國家了解真正的中國。他曾在伊拉克遭遇戰爭，知道戰爭的殘酷：「希望全世界能像中國這樣，我們就要和平。」

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上觀新聞報導，記者會上方浩明以一口流利的中文向王毅外長提問。「你是跳『科目三』的小伙子嘛，我在短視頻看到過。」王毅認出了方浩明，笑著問「還要繼續跳嗎？」方浩明回答「可以繼續跳」，把現場逗得哈哈大笑。

報導指出，方浩明是來自杜拜的中阿衛視「00後」記者，伊拉克籍，已在中國待了13年。

今年2月2日晚，外交部與北京市政府在北京大運河博物館聯合舉辦2024年外國駐華記者新年招待會，方浩明參與表演了節目「科目三」。表演結束後，外交部部長助理華春瑩 與方浩明握手，讚他「跳得很好」。隨後，「外國記者在新年招待會上表演『科目三』」的相關視頻在社交媒體上廣泛傳播，方浩明也獲得眾多網友點讚。

方浩明認為，「科目三」現在比「江南style」還火；作為一名駐華記者，他希望把中國故事向世界傳播好，讓更多的阿拉伯國家了解真正的中國。他說小時候在伊拉克遭遇過戰爭，所以知道戰爭到底有多殘酷，「我希望全世界能像中國這樣，我們就要和平」。

報導稱，意外被王毅外長「點名」，方浩明吸也引了多家媒體關注，他稱「非常興奮，能在兩會期間提問外長，能看到外長也認識我，這輩子值了」。

今年2月2日在外交部與北京市政府聯合舉辦的2024年外國駐華記者新年招待會，方浩明(前排中)表演了節目「科目三」。(取材自看看新聞Knews)

他受訪表示，「我為什麽會跳『科目三』，因為我希望融入當地的社會，了解當地的人民，希望以後不只是我跳『科目三』，以後有什麽舞蹈，有什麽在中國很火的，希望外國記者也能參與」。