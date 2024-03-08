實施「四天半」滿周年 樂視：投簡歷免填年齡、婚育狀況

樂視官方微博帳號發文稱，即日起，在樂視招聘環節，應聘者簡歷中無需填寫年齡、婚育。(取材自百度圖片)

「四天半」工作制實行一年後，樂視官方微博 帳號昨天發文稱，即日起，在樂視招聘環節，應聘者簡歷中無需填寫年齡、婚育等情況，且在辦理入職流程及在職階段，只有負責員工檔案管理的人員有權查看應聘者的身分證件等個人資料。

每日經濟新聞報導，樂視視頻官方寫道：「從兩年前的3月8日開始，面對女性應聘者，在面試中不再提問婚育相關的問題，同時推出了一系列保障婦女職場發展權益的基礎性措施。今年國際婦女節到來之際，為進一步避免婚育因素對女性員工錄用結果的影響，從即日起，在樂視招聘環節，應聘者簡歷中無需填寫年齡、婚育等情況；年齡、婚育情況都不應成為能否勝任某項工作的評判標準，也不應成為阻礙個人實現自我價值的絆腳石。」

據報導，樂視還特別提到男性應聘者在簡歷中同樣無需填寫年齡，「此方面的調整既考慮到性別平權，也希望能夠幫助緩解目前職場中跨性別存在的『35歲焦慮』和 『 中年危機』 的問題。」

並稱，隨著人口老齡化的加劇，延遲退休 年齡是大勢所趨如何延長工作者的職業生涯周期、讓大多數的四、五十歲的勞動者處於事業穩定期，是當下企業應當承擔的社會責任和共同解決的社會問題。

隨後，樂視視頻又在微博發文稱，一條招聘標準的改變沒想到引起了大家的關註，發布這則倡議的初衷，是想為職場女性掃除不必要的隱形障礙，讓更多人關註到女性在職場中面臨的一些困境。推動一個更加公平的就業 環境的誕生，釋放女性經濟潛力和社會價值，樂視的影響力有限，我們也真誠希望有能力改變現狀的大企業關注這個問題。