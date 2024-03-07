「在家看海」不香了 海景房大跌價 154平方米賣25萬元

多地海景房大跌價，有大量二手房待售。(取材自第一財經)

「出門就是大海」、「躺在床上看海」，自商品房概念成熟後，海景房熱潮便從海南一路向北襲去。但是，旅居生活的夢想被潮濕環境、生活配套不便拉回現實，如今從惠州、到威海乳山，大量低價海景二手房待售，154.11平方米25萬元(人民幣，約3.4萬美元)的低成交價，讓海景度假房成為下跌幅度最大的產品類型。

第一財經報導，近日，惠州碧桂園 十裡銀灘海悅灣備受關註，起因是一張某二手房源成交圖顯示，4室2廳的154.11平方米房源，成交價僅25萬元，折合單價約1623元/平方米。事後經當地中介證實，該房源實為雙拼房，一套成交25萬元，一套成交35萬元，加上各類費用，實際成交單價折合約4200元/平方米，但仍引發網友熱議。

在社交媒體上，被網友熟知的「白菜價」房源地，一個是鶴崗，一個是乳山。前者地處東北，後者位於山東，標籤便是「海景房」。乳山銀灘位於山東威海，更是海景房造夢的集中地。

公開信息顯示，最熱的時候，乳山銀灘一天能成交500套房，買房要靠搶、甚至託關係。大量外省人被看房團帶到乳山，還來不及好好考察當地自然環境、斟酌房價 是否合理，便交錢上了海景房的車。

克而瑞曾發表研報表示，2016年威海房價伴隨旅居市場快速上升，市區均價由5000元/平方米翻倍至8000元/平方米，其中恒大 海上帝景入市房價率先破萬元。2017年，樓市進入量價齊升期，保利、華發等品牌房企集中進駐，帶動全市一、二手房價破萬。

報導指出，海景旅居產業將當地房價炒至高位後，市場開始下行。2018年下半年，威海市場轉折向下；2019年後長期量價下行，2021年進入價格普降階段，市區在售樓盤較高點普降2000元/平方米，2021年後樓盤普遍「低到訪」，不復此前熱鬧。

「市場冷淡導致一些海景房二手市場供應量增加，低價房源出現。」諸葛數據研究中心高級分析師朱麗平指出，這些低價房源有的是業主急需資金，或對海景房市場前景持悲觀態度。旅遊火熱之際，一些消費者更傾向於選擇短期租賃度假，而不是購買房產。

「現在賣二手房的，很多都是虧錢在賣，整體市場都不太好。」威海當地一位中介人士表示，政府方面也在控制土地供應，以調節樓市供需關係，消化現有住房。

在遍布海景房的其他城市，上述情況也非孤例。比如惠州大亞灣片區一套38平方米的房源，目前掛牌售價僅12.5萬元；在惠東某品牌房企開發的小區，一套面積79平方米的房源，目前掛牌售價35萬元。