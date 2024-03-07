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不點外賣、不喝奶茶、網購積分換衛生紙....杭州男月薪1萬年存10萬

中國新聞組／北京7日電
不叫外賣是杭州小李省錢的方式之一。示意圖。（取材自鳳凰網）
不叫外賣是杭州小李省錢的方式之一。示意圖。（取材自鳳凰網）

杭州一名李姓小伙稱自己李月薪一萬（人民幣，下同），扣掉房租、三餐等生活花費後，一年能存下10萬元，省錢祕訣是「非必要不點外賣，不喝奶茶，停止亂花錢」。話題昨衝上微博熱搜，截至3月7日中午，閱讀量已近7億。不少網民稱讚他省錢但沒省下生活質量，有人不相信，也有不少人調侃「沒女友沒社交沒車沒房，逢年過節不給父母買東西」都難做到。

據快科技報導，這名李姓小伙「月薪1萬一年攢下10萬元」的事蹟昨天登上熱搜。他稱自己月薪稅後到手一萬出頭，一個月房租大概1000元，自己做飯每個月600就夠，而且吃的很好，很健康。

同時他還分享了自己的省錢技巧：非必要不點外賣、不喝奶茶；停止亂花錢，買東西前仔細想想自己是否真正需要它；平時網購時獲取的積分可以用來換一些衛生紙、洗衣液之類的生活用品；周末去圖書館看書不僅省錢還能提升自己。

他表示，自己算上年終獎一年到手有13萬，能省下10萬很有成就感，並不會因為攢錢而降低了自己的生活質量，只不過把平時大家沒注意到的一些優惠利用了起來。

他的分享引來不少網民熱議，有人稱讚他「挺好的，挺理智的，當前確實有很多消費主義陷阱，一不留神就會掉進去」「毅力過人，佩服」「看得出來，小夥子是單身，而且是比較自律的那種」。有人覺得，這名小伙雖然說自己用的是不降低生活質量的攢錢方式，但這個生活質量已經很低了，完全就是壓縮開支省錢，根本沒有不降低生活質量的省錢方式。

也有不少網民表示不信這位「杭州小李」光靠每個月一萬塊的收入就能一年存10萬塊，且在杭州想找一個月1000塊房租的房子並不容易。

另有多數網民質疑，如是他有女朋友或者結婚，不太可能攢這麽多錢：「沒有女朋友，沒有社交，逢年過節不給父母買東西都不太可能存得下來」「能存錢的人要麽兩種，一種是能賺錢的人，一種是摳搜的人」「我有一萬我也能存錢，不是人人都有一萬的」「一個月掙一萬活的還這麽累」「沒車沒房貸沒老老婆孩子嗎？」

圖書館 微博

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