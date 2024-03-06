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房價撐住? 滬大批豪宅新盤入市 有業主漲價400萬

中國新聞組／北京6日電
上海一高端二手住宅小區。(取材自每日經濟新聞)
上海一高端二手住宅小區。(取材自每日經濟新聞)

中國房地產景氣低迷已久，近日，上海大批高端新盤入市，不僅一二手房價格「倒掛」消失，還出現大幅度「正掛」，二手豪宅價格是直接穩住，還是繼續掉頭向下？有仲介稱，核心城區「華山夏都苑二期」三批已經過會，單價17萬人民幣左右，一期業主本來掛牌單價16.8萬元、總價5600萬元，馬上通知中介掛牌價漲到6000萬元。

每日經濟新聞報導，倒掛，是指同一區域或板塊，新開盤項目的價格低於二手房成交價格；正掛，一手房開盤價格超過同區域二手房。

從2023年到2024年，準買房人周女士陸陸續續看了幾十套房子，每次去看房，幾乎都是因為價格又「鬆動」了。

鏈家平台顯示，世茂濱江花園2024年1月成交了兩套，分別是130平方米、總價1710萬元和279平方米、總價2558萬元的高區住宅（45樓以上），單價區間在9.2萬-13.1萬元/平方米。

和2023年中相比，成交價格又有明顯降幅。讓周女士始終無法下定決心的是，世茂濱江花園的價格始終在跌，2022年6月130平方米左右的戶型成交單價一度達到17萬元以上。

不過，豪宅中介張華平表現得樂觀：隔壁濱江凱旋門三期就要開盤了，均價17.8萬元/平方米。

「房價基本上就托住了。」他說。「如果系統裡掛2500萬元，說明是誠意賣的。去年世茂濱江整體成交差不多87套，基本每個月都有成交。」

張華平透露，現在買二手房能議價的窗口期也只有上半年，到下半年，高端新房一批批入市，房東的反應很靈敏，二手房能砍價的餘地就很小了。

他舉了個例子，核心城區「華山夏都苑二期」三批已經過會，單價17萬元左右，一期業主本來掛牌單價16.8萬元、總價5600萬元，馬上通知中介掛牌價漲到6000萬元。

據報導，2024年開年後，高端二手住宅成交量仍延續了熱度。據中指研究院，2023年全年，上海共成交2000萬元以上的高端住宅2402套，其中11月成交量最高，為243套，而2024年一開年成交套數就達到了237套，不僅大大超越2023年1月、2月，也比2023年全年月均成交184套高出一大截。

但豪宅的成交能否托住房價？上海中原地產市場分析師盧文曦說：「2000萬元以上的房子占比不高，估計不到2%，不會對房價產生大的影響。不能說新房子入市、二手房價格就托住了，在產品方面，細分領域肯定還有深層的博弈。」

除了二手高端住宅市場的成交水準之外，新房在供應改變的情況下，高端住宅的成交占比明顯上升了。

上海鏈家研究院2月新房月報顯示，成交結構上，前兩個月110-200平方米的占比增加較為顯著，達到33%，較去年增加10個百分點；總價段在600萬元以上的占比增加13個百分點。

依中指研究院的統計，去年上海2000萬元以上二手房的成交總量是2402套，在今年新房、二手房集中供應之下，市場是否能夠消化？

對此，盧文曦提出，高預算的客戶，在這麼多供應之下能不能承接住，這是對上海高端市場的考驗。

上海某中介門市豪宅掛牌價。(取材自每日經濟新聞)
上海某中介門市豪宅掛牌價。(取材自每日經濟新聞)

房價 預算 房地產

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