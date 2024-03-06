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AI納9年義務教育 雷軍帶4案提議

中國新聞組／北京6日電
小米集團董事長兼CEO雷軍。（中新社）
小米集團董事長兼CEO雷軍。（中新社）

中國全國人大代表、小米集團董事長兼CEO雷軍，就人工智慧、綠色低碳、智慧駕駛、智慧製造等領域提出建議，並呼籲將人工智慧課程納入九年義務教育。

全國人大代表、小米集團董事長兼CEO雷軍，4日於個人微博帳號發表上述意見。貼文特別提到中國人工智慧頂尖人才儲備明顯不足，建議從義務階段普及人工智慧相關教育，同時呼籲政府支持科技企業和教培機構培育人工智慧人才。

綜合澎湃新聞、中國經濟網報導，雷軍向大會提交「關於加強培養人工智能人才滿足科技變革需求的建議」等四份議案，主要圍繞「低碳」、「智能」兩大方向，並提出以下看法：

「建議將人工智能素養教育納入九年義務教育內容，設定人工智能通識課程，同時將相關內容納入中小學社會實踐活動。從基礎理念到簡單應用，全面激發中小學生的興趣，培養中小學生對人工智能的認知能力和應用能力，為未來發展打下堅實基礎。」

根據中國教育部公布數據，有498所高校（大專院校）開設人工智慧本科專業，209所高校成功備案或申報「智能科學與技術」本科專業，但在全國3000多所的高校中，占比仍然不高。

雷軍建議，透過加強與世界一流科研機構的合作交流，從海外引進優秀師資力量，吸引企業高級人才和行業專家進入學校授課等方式，擴大教學力量。

全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰也建議，包括生命科學、化學、製藥、物理、材料等學科的通識課，都應將人工智慧納入。

此外，雷軍就實現「雙碳」目標上，建議中國設置碳足跡背景數據庫、打造綠色數位化供應鏈系統，以及建立綠色電力全國交易機制，全面達成綠色轉型。

就智慧駕駛的部分，建議推動相關法規標準，以及落實產品監督管理辦法，提供智慧駕駛進一步的安全規範；並呼籲政府完善標準體系建設，製造屬於「中國範式」的智慧製造體系，加速工業大模型部署。

人工智慧 人工智能 小米

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