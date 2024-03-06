超微特供版晶片效能太強 想銷中被美攔下

超微為中國市場設計的降規版AI晶片面臨銷售卡關，主因美國政府官員認為超微相關產品效能仍太強。(路透)

彭博資訊報導，超微（AMD）為中國市場設計的降規版AI晶片 面臨銷售卡關，主因美國政府官員認為超微相關產品效能仍太強，出口前必須先取得許可。業界分析，這意味短期內輝達（NVIDIA）可望領先搶下更多中國市占，惟超微之後仍會急追，兩大AI晶片商比拚，台積電 都將是大贏家。

台積電搶搭AI商機，5日股價一度衝上歷史天價，台積電先前於法說會中，上修AI相關營收年複合成長率（CAGR）預測，評估未來幾年CAGR有望達50%以上，而2027年時，AI占台積電營收比重將達高十位數區間（17%至19%）或更高。

彭博資訊報導，知情人士表示，超微為符合美國出口管制規定，已為中國市場開發降規版AI晶片「MI309」，但美國官員告知超微，MI309晶片的效能依然太強大，出售前必須先取得美國商務部工業和安全局（BIS）許可。

彭博分析師認為，MI309銷售可能受阻，不太會影響超微今年推估達35億美元的AI繪圖處理器（GPU）銷售展望，因為超微正要出貨MI300晶片，在中國的市占也不高，今年多數需求預料是來自於北美大型雲端客戶。

超微未立即回覆彭博記者的置評請求，工業和安全局拒絕發表評論；目前尚不清楚超微是否正在申請許可。

巴克萊銀行（Barclays）分析師歐瑪利預期，超微今年資料中心GPU營收將達約45億美元，高於超微執行長蘇姿丰元月預估的35億美元，並預期今年MI300相關營收將「逐季增加」，明年其資料中心GPU營收將再約略倍增到92億美元。

美國持續緊縮對中國的先進晶片出口管制，也促使輝達不斷變通，開發專為中國設計的降規版產品。輝達執行長黃仁勳表示，已開始提供兩款為中國市場設計的降規版AI晶片樣品給客戶。

針對美國政府限制超微降規版AI晶片銷往中國，板卡廠私下表示，目前未聽到相關訊息，但會遵守政府法令。