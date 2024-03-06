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買車票成尋釁、異議人士被上崗 兩會維穩被嘲「敏感又玻璃」

中國新聞組／北京6日電
中國人大會議在北京開幕，警察攜警犬在天安門廣場巡邏。（美聯社）
中國人大會議在北京開幕，警察攜警犬在天安門廣場巡邏。（美聯社）

中國「兩會時間」是北京當局「敏感日」，監控、維穩早就提前升級；有訪民因為買了去徐州的車票，被以「尋釁滋事」留置，知名異議人士更早早被「上崗」；網友對愈來愈多的「敏感日」嘲諷說：「365天，天天敏感，天天玻璃心，天天乳滑（辱華）。」 

自由亞洲電台報導，伏玉霞是江蘇連雲港市訪民，因為買了張去徐州娘家的火車票，被以「尋釁滋事」留置傳喚24小時，並在第二天送往當地救助站繼續監控。

中國海洋報前記者、杭州自由作家昝愛宗說，他被列「重點人員」，政保警察頻頻敲門，找他談話。北京獨立記者高瑜在X平台發帖：「今天北京各區國保又齊出動，打電話的打電話，上門的上門，原因是石家莊國保向北京通報，該市被嚴控的異議分子（孫願平）要來北京，要阻止北京敏感人士同他聚會。」 高瑜說她當天已被「上崗」。

據報導，昝愛宗、高瑜的「待遇」，是異議人士在「敏感日」的普遍遭遇；X台徵集各界意見製作一份「敏感日」表列，大致分五類。

一、重要年節；典型如「十一」，之前一、二周北京即大搜捕在京訪民，外地訪民和異議人士更無法前往北京。清明節也敏感，會阻止民衆憑弔敏感人物，如中共前總書記趙紫陽。至於「五四青年節」怕年輕人鬧事，三八婦女節怕女權鬧事，勞動節則怕工人鬧事。

二、重大政治活動；如全國政協和人大「兩會」及中共黨代會，各地訪民和異議人士想前往北京都會遭攔截遣返、被失聯拘留；家在北京的則會被帶離北京，北京維權人士胡佳每年「兩會」期間就固定「被旅遊」。

三、重要歷史事件或熱點事件紀念日；包括政治人物紀念日，如前中共前領導人毛澤東、鄧小平、胡耀邦、趙紫陽等，也包括一些重要事件紀念日，如文革，「六四」，汶川地震等。

前新浪微博審查員劉力朋說，中國國家主席習近平的生日這幾年也特別敏感；「一到6月15日，各種隱喻都不行，連日本漫畫『機器貓』裡的胖虎也因為同一天生日成敏感詞」。

四、重要國際活動和外國政要訪問；據報導，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）及德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）去年4月13日訪華， 余文生律師和妻子許豔當天在前往歐盟大使館的途中則被警察帶走。

五、突發性敏感事件；至於四通橋及白紙運動等突發事件，當局維穩處理機制很複雜：「有負責網絡維穩，負責現實維穩，還有各種各樣輿情反饋的，整個政府都會動起來。」

「敏感日」愈來愈多，網友說：「每天都很敏感，猶如驚弓之鳥」、「365天，天天敏感，天天玻璃心，天天乳滑（辱華）」。

中國人大會議在北京開幕前，武警在人民大會堂前巡邏。（美聯社）
中國人大會議在北京開幕前，武警在人民大會堂前巡邏。（美聯社）

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