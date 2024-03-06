瘋螢石…杭州民眾水庫邊挖啊挖 「再不去就沒了」

網友分享他挖到的螢石。（取材自都市快報橙柿互動 ）

近日很多人在網路上發文，說杭州周邊的四嶺水庫，能挖到很多螢石（或稱砩石、氟石），「對著五顏六色的石頭打開手機閃光燈或對著陽光，如果透光性好或有螢光，就是螢石。」還有人說，「再不去挖就沒了」，更有人分享了「挖螢石指南」，「能體驗新石器時代原始人的快樂，河姆渡人和古埃及人就曾用它做裝飾品或生產酒杯…。」

都市快報報導，網民表示，「聽說這裡曾經是個礦區，廢棄後，山上的礦石就滾落到了水庫邊。所以在這片區域，你很有機會發掘出一些小礦石，其中最多的是美麗螢石，晶瑩剔透的白色、迷人的紫色，彷彿是大自然饋贈的寶石。」

據報導，四嶺村多位居民說，上周末，來這裡挖石頭的至少有200人，很多都是大人帶著小孩，估計是趁周末來這邊玩，順便體驗挖石頭，四嶺村口到山頂的小路上，全都是車，連電瓶車都開不過去。有網民就稱，「上周末，有兩三百人專門開車到四嶺水庫挖螢石，水庫旁的四嶺村村道連電瓶車都沒辦法開了。」

四嶺村村委會工作人員說，去年開始，陸續就有人來這邊挖石頭，去年年底到現在，人越來越多。

報導指出，四嶺村一位大姊說，就是礦石，早期附近山上有很多礦場，「大概是1990年前後，礦下面幾百公尺深，用捲揚機把礦石弄上來，就在現在的水庫邊洗乾淨，然後通過化學成分檢驗，分好類再賣出去。」現在水庫邊這些石頭，就是當年礦場不要的，比較小或成分不是很好的礦石。

中國科學院地質與地球物理研究所博物館 官網上，介紹螢石是自然界常見的礦物，可以作為煉鋼、鋁生產用的熔劑，用來製造乳白玻璃、搪瓷製品等。