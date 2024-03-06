花13天搭乘1000站…北京小夥慢旅行 搭公交跨千里到上海

王超搭公車從北京去上海。(取材自北京日報)

「從北京坐公交到上海全程需要幾天？」日前，一則公交慢旅行的影片引來不少網友關注，影片部落客「80後」王超稱自己將透過搭公交的方式，從北京前往上海。如今十幾天過去，王超已經抵達上海，一共用了13天，搭乘了超過1000個公交站。

「我是3日晚上9時半，到了上海外灘。」極目新聞報導，來自北京市房山區的王超表示，從北京到上海自己一共用了13天，其中6天的時間在坐公交，另外7天則在歇腳的地方遊覽當地風光。這趟旅程，他跨越了1000多公里，搭乘了超過1000個公交站。

說起出行方式，王超表示自己一直很喜歡搭公交，「特別安靜，能放空自己。」他覺得這種慢旅行可以一邊兒溜達，一邊兒遊玩，逛逛路過的每座城市。由於現在的工作時間相對自由，從去年4月開始，王超就把公交遊提上行程。這次去上海，算是完成他的一個心願，「長這麼大，我還沒去過上海呢！」

2月20日，王超只帶了幾件換洗衣服，就踏上了公交。起初，上車、換乘，一切都按照計畫進行。剛出房山不久，空中飄起了雪花。「沒想到挑來挑去挑了個雪天」，王超笑說。看當時的情況，王超覺得雪應該不會下大，坐公交看著窗外的雪景倒也不錯。

但一路向著河北走，雪愈下愈大，公交的速度也慢了下來。當天晚上9時，當王超到達衡水時，當地的雪已是厚厚一層。在衡水待了一天後，王超本應繼續搭公交前往下一個目的地，結果來到衡水站一問才知道，城際公交都停駛了。計畫被打亂了怎麼辦？「那就等唄。」王超說，「只要是這種長距離長時間的出行，一定會碰見各種突發狀況。」經過多次慢旅行，他已經練就了一副好心態。

一路上，王超最喜歡的，還是觀察各地的風土人情。「從北到南，路邊的植物，從被白雪包裹的枯枝，一點點變得綠意盎然，看著讓人心情舒暢。」一路走下來，他還發現了不少以往不了解的美食，「原來南方也有很多好吃的麵！」

3月3日晚，抵達上海外灘時，王超心裡別提多興奮，「上海的夜晚真是太美了！」回想起自己這十幾天的經歷，王超覺得自己收穫滿滿。「每次到達一個新的城市，雖然路上會覺得累，但是一停下來，回顧自己的成果，就覺得這一天特別值。」