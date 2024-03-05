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山東航空「硬核」操作 為晕厥乘客加速 班機早65分抵達

中國新聞組／北京5日電
HUD使用模擬圖。（取材自海報新聞）
HUD使用模擬圖。（取材自海報新聞）

「硬核」山東航空又一次引發關注，繼日前在暴雪天氣中「旱地拔蔥」式起飛受矚，近日有網友曝光山航一航班因有乘客暈厥，飛機「加足馬力」提前65分鐘抵達目的地。網友紛紛議論，山東航空為啥這麼猛？但也引發罔顧乘客安全的質疑。

澎湃新聞報導，網友日前發影片點讚山東航空，稱航班上有乘客暈厥，客艙乘務員及時搶救，飛機提前一小時抵達目的地。機長事後現身評論區：「確切的說是提前65分鐘」。

山東廣播電視台閃電新聞用戶端也報導：從鄭州飛往青島的SC4878班機上，當時一名男性旅客突然昏迷。

據機長孫運東指出，「當時一路直飛，大速度第一個落地。」乘務員張龍雨也介紹，所有的一切部門都已經在下面做好急救的準備，旅客們也都很配合。這個航班平時落地時間會提前，但不會提前一個多小時這麼久。

影片顯示，班機降落後，醫護人員第一時間來到飛機上，機場停機坪也有救護車等待。

事件曝光後，網友們紛紛分享搭乘山東航空的經歷，並為山航的「硬核操作」按讚。

海報新聞報導，有網友發布影片稱，自己搭乘山東航空的客機前往濟南轉機，因為飛機起飛延誤一小時，他擔心無法轉乘下一班航班。結果機長稱下一段幫他提速，不但沒有晚點，反而提前20分鐘抵達濟南。此後，山東航空持續引發網友熱議，被稱為「閃電航空」、「硬核山航」。

據九派新聞此前報導，山東濟南日前下大雪，天氣惡劣，一名旅客正懷疑飛機能否正常起飛，就看到旁邊一架山東航空開始滑行，幾秒後消失在大雪中，引發安全爭議。山東航空表示，民航有一定的起飛標準，符合標準才能正常起飛。

另據極目新聞報導，航空公司通常規畫飛行時間都會留有餘地，所以實際飛行時間比計畫要快是很常見的情況。

報導還稱，山航是中國民航局首個推廣HUD（飛機平視顯示器HeadUpDisplay）的試點單位。HUD是一種機載光學顯示系統，沒有安裝HUD的飛機，飛行員必須低頭觀察儀表板上的各種儀表數據，而使用HUD飛行員透過正前方顯示器就可以看到所有數據。即使天氣條件較差，飛機在降落時遭遇大霧天氣，飛行員按照HUD提供的精準拉平引導，也完全可以精準「盲降」。

東航 鄭州

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