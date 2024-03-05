遊野生動物園 大媽抱娃下車小便 猛獸悄悄逼近

一私家車途徑經猛獸區時，一名河北女子兒童下車小便，完全沒有意識到有狼正在附近。（取材自極目新聞）

近日，有網友發影片稱，在河北秦皇島野生動物園 內，一私家車途經猛獸區時，一名女子竟帶著兒童下車小便，完全沒有意識到有狼正在附近，好在後車有警覺心，並及時鳴笛。視頻引起關注，有輿論痛批家長「無腦」、「失職」，另有媒體呼籲園方該有措施管理任性遊客。

來源：YouTube

上游新聞報導，影片為車輛行車記錄器畫面，其中一輛白色的SUV 停在園區內道路右側，右側車門外，一身著深色羽絨服的女子正在路邊讓孩子「方便」，而此時在道路另一側出現一隻狼，正在向女子所在位置前進。路過的小車司機看到後，急忙鳴笛提醒女子，還對著他們大喊：「有狼，狼來了，快點快點。」女子聽到鳴笛聲後，立刻哄孩子上車。

影片記錄了全部畫面，雖然有驚無險，但也令人心驚肉跳。網友對後車司機點讚，認為司機看到他人陷入危險之中，立即採取措施提醒對方避險，從而避免了悲劇。

讓人害怕的是，據拍攝者描述，當時不只一隻狼正在接近前方車輛，右邊還有幾隻狼正試圖接近。

有網友表示，帶著孩子隨地小便已經很無語了，猛獸區下車，是拿自己和孩子的生命安全開玩笑。若發生不測，家長只能悔不當初。

對此，極目新聞發文評論，稱明文禁止遊客下車，已成為中國一些野生動物園區的標配，這也應該是遊客標記野生動物園的常識，不該、也不能在這個原則性的問題上犯錯，這裡沒有犯錯的空間。

確定飼養安全，遊客是第一責任人，應該嚴格評估自身周圍的環境，不能心存僥倖，不能把安全規則不當一回事。有些人可能認為，這些圈養的動物失去了野性，沒有危險，殊不知，猛獸有追逐獵物的本能，很難改變。

評論稱，對遊客的信任不能代替有效的管理。應該有措施來管理任性遊客，不能再發生事故安全了。