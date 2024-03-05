「龍寶寶」札堆月嫂難求 月薪超2萬還排到年底

「龍寶寶」新生兒扎堆，也讓月嫂十分搶手，熱門月嫂排期已到年底。(取材自央視財經)

在中國，「龍」有著特殊的寓意，人們都想等著龍年生一個「龍寶寶」，新生兒扎堆，也讓月嫂結搶手起來。

央視財經報導，王女士是二胎準媽媽，今年9月預產期，但她春節前就開始預訂月嫂，可打了幾通電話卻發現今年月嫂十分搶手。

報導指出，記者諮詢了所有家政公司，得到的答覆都是想要金牌月嫂得早下手，一些公司裡今年亮的月嫂已經非常「緊俏」了。

深圳某政公司的負責人羅燕敏說，中國人喜歡龍，很早就盼著龍年生孩子，所以今年的「龍寶寶」札堆，月嫂也很搶手，準媽媽提前七、八個月就預訂了。「月嫂訂單比去年應該增加了30%到50%。我們以前一個月可能是50、60號單，現在可能有100多號單。」

鄧宏偉從事月嫂行業8年，身為白金月嫂的她，目前的排期已經到今年年底，但還是不斷有人找她預訂。「我給過去的同事們打電話，他們的訂單也都排到8、9月了。」

月嫂市場供不應求，月嫂的培訓市場也隨之火熱起來。據指出，在深圳一位普通月嫂的工資為每月1萬2800元（人民幣，下同），經驗豐富的月嫂月薪已超過2萬元。鄧宏偉說，她去年每月月薪最多2萬3800元，今年11月份的訂單已經接到2萬6800元。