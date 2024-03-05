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兩會明星多 靳東、鄺美雲、王亞平被圍圈「堵訪」

中國新聞組／北京5日電
全國政協十四屆二次會議4日在北京人民大會堂開幕。圖為全國政協委員靳東接受媒體採訪。 (中新社)
全國政協十四屆二次會議4日在北京人民大會堂開幕。圖為全國政協委員靳東接受媒體採訪。 (中新社)

揮別疫情與閉環管理的兩會，逐步恢復到以往採訪的方式，最令記者感到熟悉與特別的，仍是委員們進場時，記者抓緊時間與空間，衝到委員身邊堵訪一兩句。有特殊背景的政協委員也沒逃過媒體「追趕跑跳碰」的堵訪，像是以「琅琊榜」知名的中國演員靳東，以及香港女歌星鄺美雲等人，一入場即成為採訪焦點。

今年兩會放寬採訪方式，恢復到「追趕跑跳碰」的採訪方式。(中央社)
今年兩會放寬採訪方式，恢復到「追趕跑跳碰」的採訪方式。(中央社)

中央社報導，中國全國兩會是一年一度的政治大會，從各路與各地來的委員與代表聚集到人民大會堂，他們成為在中國採訪環境的難得空隙，記者提問、他們回應，所得到的回答有時代表著政社經環境的演變與折射。

今年的兩會採訪安排方式，比在疫情期間開放了許多，因為熟悉的「追趕跑跳碰」的採訪方式回來了，委員們在開會前隨意的進場，考驗記者的眼力，抓住採訪的時機。

於是，一個記者堵到後，全部身旁的記者會蜂擁而上，從外看是圍成一個大圈，這一大圈的步伐臃腫又緩慢，在最外圍看到後，想加入這一堵訪，但最外圍的記者問的常常是：「這人是誰？」、「他在說什麼？」、「別管了，先拍再說！」

而對於那些「明星級」、「有名氣」的委員而言，在從人民大會堂的廣場步入到會場，可以說是「緩慢前進」的過程，因為就算不想回應，或是僅想一、兩句帶過，他們仍需要通過層層的「圍圈」，用任何方式（如搖頭、停下腳步講幾句），回應媒體的提問。

演出電視劇「琅琊榜」與「我的前半生」的知名演員靳東就表示，他曾赴台參加金馬獎電影節，當時還是膠片時代，「我很喜歡台灣。希望以後有機會能經常到台灣，也希望台灣的朋友有時間常來大陸」。他還說，中國影視劇在台灣熱播，有利於促進兩岸文化融合。

擁有政協委員身分的知名香港女歌星鄺美雲表示，經濟挑戰現在不光是香港問題，大家要有積極「正能量」走過去。除藝人外，中國首名出艙活動的女太空人王亞平也成為媒體包圍的熱門對象。

報導指出，回顧疫情期間的兩會，分配式採訪、「雲採訪」等，都是有距離的採訪方式。去年雖然解除清零政策，但是仍有核酸檢測、閉環管理，由分配以及大巴載著記者前往會場。

儘管今年兩會仍需要核酸檢測，但近距離暌違已久地接近採訪，練腳力奔跑占位與排隊，都令記者感受：曾經熟悉的兩會回來了。

記者4日在十四屆全國人大二次會議新聞發布會上提問。(中通社)
記者4日在十四屆全國人大二次會議新聞發布會上提問。(中通社)

全國兩會 疫情 香港

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