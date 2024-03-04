火腿有老鼠尾巴？青島網民：快吐了 生產商：是動物血管

網友發布的圖片。(取材自大皖新聞)

山東青島一網民近日發布視頻，披露其所購買的「龍大美食」生產的火腿中，疑混有一截疑似老鼠尾巴，還配文稱「苦膽都快吐出來了」。對此，山東龍大美食股份有限公司3日發布情況說明，稱依據權威機構檢測 結果，排除涉事火腿「異物」為老鼠尾巴，高度疑似為動物血管。

大皖新聞報導，視頻顯示，該網民所購買的龍大肉食無澱粉方肉火腿中露出半截疑似老鼠尾巴的物體，該用戶配文稱「好像是老鼠尾巴，衛生真是堪憂」。該網民還在評論區中留言稱「這個上面還有毛」、「一開始以為是蟲子」等。

根據該網民提供的火腿外包裝顯示，該火腿生產商為山東龍大美食股份有限公司，產地位於山東省煙台市，生產日期為今年1月28日。

山東龍大美食股份有限公司業務板塊主要包括食品業務、屠宰業務和養殖業務。（取材自微博）

南方都市報報導，3月1日，山東萊陽市市場監督管理局工作人員表示，異物已被送檢，目前暫未有具體結果。

3月3日，山東龍大美食股份有限公司就此事發布情況說明稱，2月29日當天，公司派專人趕赴青島，配合市場監管部門與消費者取得當面聯繫，共同對涉事火腿進行確認、封存，由市場監理機關送往權威機構進行檢驗鑑定。

經山東省動物疫病預防與控制中心、濟南市農產品品質安全中心專家對涉事火腿中「異物」外觀鑑定，「異物」為無骨骼結構的中空管狀，管腔外徑約2.5mm、內徑約1mm 。鑑定意見為，不屬於動物尾巴，高度疑似為動物血管。

報導指出，經山東省食品藥物檢驗研究院對涉事火腿「異物」進行鼠源性、雞源性、豬源性成分鑑定，檢測結果為，未檢出鼠成分，檢出雞成分、檢出豬源性成分。依據權威機構檢測結果，排除涉事火腿「異物」為老鼠尾巴。

據官網顯示，山東龍大美食股份有限公司，前身創辦於1996年，目前業務板塊主要包括食品業務、屠宰業務和養殖業務，公司堅持以預制菜為核心的食品主體，以屠宰和養殖為兩翼支撐。