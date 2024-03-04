中國就業悲歌 降薪求職成新常態 學位貶值月薪僅5000元

中國畢業生對就業崗位的搶奪，造成工資普遍不高，降薪求職或成為中國求職者無奈的「新常態」。(中新社資料照片)

中國兩會 在北京召開，不僅中共領導人面臨經濟遲滯壓力，媒體指出，在就業 市場方面，由於目前仍是雇主市場，畢業生對就業崗位的搶奪，造成工資普遍不高。降薪求職或成為中國求職者無奈的「新常態」。有政協委員為此將提案建議加快推進職業技能人才培養，破解「年輕人不願進工廠」情況。

德國 之聲中文網報導，大學畢業生張百川在投出1000多份履歷之後，只得到一份毫無吸引力的職位。他原希望在農曆新年後舉辦的招聘會上能找到更好的工作。目前他找到的工作是當網路直播主播，但他本人對這份工作的興趣有限。

23歲的張百川擁有河北地質大學工商管理學士學位。他現在每個月的收入為5000元（人民幣，下同，約695美元）。他很害怕公司施行的「996」文化，每周要工作6天，工作時長長達12小時。

他說：「我不喜歡學位貶值，但現實卻是大學畢業生的數量龐大。」

報導引述路透指出，今年農曆新年後的職場招募季開局同去年相比顯得更強勁。但是青年失業率居高不下，一方面為雇主提供了大量的僱用選擇機會，但另一方面卻也導致薪資增長緩慢，同時也加劇了人們對中國可能難以提振家庭消費以穩定經濟增長、使經濟擺脫通貨緊縮的擔憂。

中國最大的招聘平台之一智聯招聘表示，春節假期結束後的第一周，招工的企業數量比去年節後相應一周增長了45%。不過招工尋求量的增加並沒有轉化為更高的薪資。中國就業市場工資平均上漲的水平僅3%。

荷蘭國際銀行（ING）的大中華區首席經濟師Lynn Song分析指出，漲薪成長落後於外界預測的中國2024年5%左右的經濟成長目標，顯示就業市場目前仍是雇主市場。她說：由於經濟勢頭仍然相對疲軟，今年中國就業市場的復甦可能會比較溫和。

來自蘭州的一名公務員說，由於地方政府債務壓力愈來愈大，公務員的獎金被迫減少，這導致他的年薪少了五分之一。他說：「這可能會成為新常態。」

另據中新網報導，全國政協委員、九三學社上海市委員會副主委邵馳表示，技能型人才是支撐實體經濟發展的主力軍，但目前中國的技能型人才隊伍存在總量不足、結構不優、配置效率不高等問題。為此，他將提案建議加快推進職業技能人才培養。

邵馳表示，當前全社會對技能型人才培養重視程度還不夠，存在「政府熱，企業冷」的情況，年輕人對技術的追求缺乏熱情等。這是因為傳統觀念影響技能勞動不被重視。