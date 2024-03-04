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熱巴「天使蹲」火了 超多人跟風 醫生：沒那麼簡單

中國新聞組／北京4日電
超多人跟風迪麗熱巴的「天使蹲」。(取材自微博)
超多人跟風迪麗熱巴的「天使蹲」。(取材自微博)

女星迪麗熱巴為「時裝L'OFFICIEL」雜誌拍攝的一組天使風照片美出圈，不少網友隨後開始競相模仿她的「天使蹲」，如醫師緊急提醒，這個動作並非看起來那麼簡單，如果平時沒有運動的人，盲目跟風去做這些「網紅動作」，很容易導致身體髖關節損傷、膝關節半月板及韌帶的損傷、以及踝關節扭傷等情況的發生。

綜合橙柿互動、都會快報報導，先前就有女子模仿明星網紅蹲姿導致受傷的慘痛經驗。2021年，家住長沙雨花區的張女，無意間看到一張高難度「亞洲蹲」的網紅照，一時興起，便站到一張餐椅上模仿了起來，哪知身體完全下蹲後，承受重心的右膝關節平衡沒掌握好扭了一下，直接從凳子上摔下來。

當時張女的右邊膝蓋便出現了腫脹、疼痛，不能活動，被診斷為「右膝關節半月板損傷」。

亞洲蹲，指亞洲人常採用的蹲姿，即雙腳要完全著地，臀部貼近腳踝而雙膝要分開；由於習慣與身材比例方面的原因，歐洲人很難做到這個蹲姿，而亞洲人卻能輕易做到，因此這個蹲姿得名「亞洲蹲」。

而「天使蹲」要保持平衡相當不易，這姿勢看著簡單，實際上並不好掌握；在瑜珈中有個類似的體式叫「踮腳蹲」，在這一蹲一起、氣血往復運動，改善了血管功能，並能加快血液循環和體內的新陳代謝，激活免疫系統，讓有害、有毒的代謝產物可以迅速得以消除。

迪麗熱巴因「天使蹲」再度出圈。（取材自微信公眾號@時裝LOFFICIEL）
迪麗熱巴因「天使蹲」再度出圈。（取材自微信公眾號@時裝LOFFICIEL）

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