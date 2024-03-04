瘋迷「財神咖啡」 網：一口喝進富貴，先乾了

浙江杭州咖啡廳，研發「財神咖啡」，在杯中貼上一張「財神爺春聯」。(取材自微博)

迎接新春到來，不少業者大動腦筋特製年節氣氛限定菜單，例如因應龍年推出龍年造型餅乾、甜點等，近來更有新花招出現，北京、杭州有咖啡 廳業者直接把財神爺加入咖啡裡，現今中國民眾求財心切，上門前往消費的客人絡繹不絕，折射出中國經濟大環境不佳下，需要精神依靠與撫慰。

四川觀察報導，位於浙江杭州的某間咖啡廳，在農曆新年前研發出一杯「財神咖啡」，將拉花咖啡再推上新高度，在杯中貼上一張「財神爺春聯」，而且財神爺居然能喝掉，吸引了大批民眾朝聖打卡表示，「這杯潑天的富貴我先乾了！」

北京人民咖啡館也推出了財神奶咖，即拿鐵咖啡上加上了可以食用的財神小貼紙。這一品項在網路上暴紅，吸引民眾前來嘗鮮，以一杯價格為28元（人民幣，下同，約4美元）的財神奶咖「迎財神」。

每當店員做完一杯咖啡，並且用鑷子夾把財神貼紙安放在咖啡上，他就會拉高分貝地向前來取咖啡的顧客說，「財神到位（胃），祝你全家發大財！」

店員表示，財神奶咖的推出是圖個好寓意，祝福前來消費的顧客龍年發大財，光是這一品項就可以一天賣出一千杯。

原來這些店家使用的是縮小版「財神爺春聯」糯米紙，喝咖啡時能一口吃掉也不會有問題。業者新創意的「財神咖啡」迅速於微博瘋傳，許多網友前往體驗分享「這一杯富貴我喝了」、「喝一杯即可發財好運」、「第一次嘗試，喝完感覺心曠神怡」，部分網友則持不同看法，「感覺沒有拉花的必要」、「這樣財神爺不是泡湯了嗎」、「把財神爺吃了，怎發財」。

一杯咖啡反應出民間氛圍，然而更可能的是，中國民眾想要品嘗的不是滋味苦澀的咖啡，而是對生活的美好憧憬。