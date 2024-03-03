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對娃哈哈忘恩負義？鍾睒睒：當年戲言被當罪狀

中國新聞組／北京4日電
農夫山泉董事長鍾睒睒連續三年登中國首富。（取材自微博）
農夫山泉董事長鍾睒睒連續三年登中國首富。（取材自微博）

針對「被娃哈哈開除」、「對娃哈哈忘恩負義」等網路熱議傳言，農夫山泉創辦人鍾睒睒3日透過官方微信發文，稱作為被意外捲入事件漩渦的當事人，有必要做澄清，稱自己的第一桶金並非來自娃哈哈，而是自己的布匹生意，「我從未在娃哈哈領薪、更談不上因沖貨被開除」。

綜合新京報、香港01報導，鍾睒睒曾為娃哈哈口服液在海南和廣西的代理商，其後創業與娃哈哈成為競爭對手，近年鍾睒睒的身家更超越娃哈哈創始人宗慶后成為中國首富。

宗慶後近日去世，鍾睒睒送上花圈。有網友發表了「鍾睒睒的行為就是典型的農夫與蛇」、「鍾睒睒當時是娃哈哈的經銷商，因為沖貨被娃哈哈開除」、「鍾睒睒召開記者會宣布不再生產純淨水，背刺了娃哈哈的純淨水」等一連串言論。此外，農夫山泉直播間也被網友湧入刷屏「娃哈哈」。

宗慶後的辦公室、倉庫擺滿各種空飲料瓶。（取材自新華網）
宗慶後的辦公室、倉庫擺滿各種空飲料瓶。（取材自新華網）

在鍾睒睒發布的「我與宗老二三事」的文章中，鍾睒睒對於自己的第一桶金解釋稱，其於1988年2月辭去「浙江日報」記者工作，下海經商。在海南創業期間，他發現1990年前後海南房地產剛剛興起，而海南沒有窗簾布加工的能力，於是就在海南成立大成窗簾公司，將杭州生產的窗簾布運到海南銷售，並逐漸將窗簾業務發展到北京。所以，布匹生意才是創業所得的第一桶金，而非網路傳聞「第一筆創業收入來自娃哈哈」。

鍾睒睒還回憶稱，1991年，他去娃哈哈總部拜會宗慶後，看到宗慶後剛收購的罐頭廠生產設備閒置，遂提議了生產八寶粥的想法，宗慶後採納並研產生了娃哈哈營養八寶粥。同時，宗慶後提議鍾睒睒在廣西、海南成立娃哈哈辦事處販售娃哈哈兒童營養口服液。但當時海南、廣西市場消費需求並未達到預期。之後，有幾個商貿公司到海南進貨，鍾睒睒得以將進貨出清。後來，鍾睒睒了解到，兒童營養口服液這個產品在廣東是有市場的。

很多年後，在農夫山泉的銷售會議上，鍾睒睒說，當年在海南沒賣出去的娃哈哈，估計是被賣去了廣東，如果放到現在就要被認定為沖貨了。「沒想到當時隨口的一句戲言，現在竟成了我『忘恩負義』的罪狀。我從未在娃哈哈領薪、更談不上因沖貨被開除。」

關於與娃哈哈純淨水之爭，鍾睒睒稱， 2000年後，娃哈哈與農夫山泉在紛爭中闡明各自立場，均取得一定成績。此後雙方互有訴訟，但最終宗慶後與鍾睒睒在當時杭州市主要領導的見證下握手言和。

澎湃新聞報導，鍾睒睒並強調，「我對宗老企業家精神的尊敬，卻從沒有動搖過。我在各個場合始終表示，宗老是我尊重的企業家代表。」他還呼籲廣大網民「勿被個別自媒體或大V們帶了節奏。」

宗慶後的辦公室、倉庫擺滿各種空飲料瓶。（取材自新華網）
宗慶後的辦公室、倉庫擺滿各種空飲料瓶。（取材自新華網）

鍾睒睒 農夫山泉 微信

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