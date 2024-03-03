救房市 地產「白名單」批准融資逾2000億

截至2月28日，大陸對房地產「白名單」已批准超過人民幣2000億的融資貸款。（中新社）

為救低迷房市以提振經濟，中國各地自1月起陸續建立房地產融資 協調機制，最新數據顯示，截至2月28日，中國對地產項目「白名單」已批准超過人民幣2000億（約278億美元）的融資貸款 。此外，為確保融資需求落實，中央已要求地級以上城市在3月15日前建立融資協調機制。

據中國建設報報導，中國住建部、金融監理總局2月29日聯合召開「城市房地產融資協調機制工作視訊調度會議」，會議作出上述宣布與指示。

截至2月28日，中國全國31個省份276個城市已建立城市融資協調機制，共提出房地產項目約6000個，商業銀行快速進行項目篩選，批准通過貸款超人民幣2000億元。

從目前主動公布白名單的房企來看，多數為出險房企，這也反映出出險房企有著更為迫切的融資需求。來自碧桂園方面的資訊顯示，截至2月27日，該公司已獲批進入白名單的項目超過100個，較春節前的30餘個有大幅增加。

此外，融創、金科股份、建業地產、中國奧園、花樣年等多家房企也在不斷對外釋放白名單的好消息。

據美國之音引述路透最近進行的一項調查顯示，由於中國政府為了重振房地產市場而推出的一系列支持措施效果有限，中國新屋價格今年很可能繼續下跌0.9％，而一些經濟學家則預言中國萎靡不振的房地產市場可能還需要一年多的時間才能觸底。

此外，新華社報導，中國去年8月推出新一輪「房改」政策的「14號文」，其中明確加大保障性住房建設和供給，要讓工薪階層逐步實現居者有其屋，消除買不起房的焦慮。對此，住建部相關負責人近日表示，國家層級保障性住宅的政策體系已經齊備，關鍵在於抓好落實，各地要加速建立輪候機制，摸清工薪收入群需求，以需定建，「強力推進保障性住房項目開工」。