消費貸一卷再卷 利率降到白菜價 額度提高至百萬

在擴內需、促消費背景下，消費貸逐漸成為各家銀行發力的重點，各大銀行為了爭奪市場份額，通過發放優惠券、拼團等多種方式降低貸款利率 ，同時拉長貸款周期和提高可貸額度，目前部分城商行和股份制銀行已將消費貸年化利率最低降至3%以下，最低可至2.88%，貸款額度提高至百萬元（人民幣，下同，約14萬美元）。

經濟觀察報報導，在上海工作的王先生表示，「以往消費貸一般申請額度只有20萬元至30萬元之間，現在有些銀行最高可以提額到100萬元，利率相比較之前的四、五個點，現在降到三個點左右，可以說是『白菜價』了，確實挺讓人心動的。」王先生由於申請了3月份提前還房貸，目前手頭資金有些吃緊，因而他在考慮申請一筆消費貸用作日常開銷。

據報導，在銀行業內人士看來，銀行消費貸「卷」出新高度，一方面是銀行響應2023年9月下發的「關於金融支持恢覆和擴大消費的通知」要求，降低居民消費成本，另一方面也是利用低利率搶奪市場份額的重要手段。目前銀行消費貸利率下調和提額至百萬元通常針對的優質客戶群體，因此整體風險可控。

報導指出，在低利率、高額度的吸引下，消費貸規模也在增長。中國人民銀行發布的金融統計數據顯示，2024年1月新增人民幣貸款創單月歷史新高。分部門看，住戶貸款增加9801億元，其中，以消費貸為代表的短期貸款增加3528億元，中長期貸款增加6272億元。