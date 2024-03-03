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日本奧特曼在中國又火了 稀有收藏卡價格高達1萬人民幣

中國新聞組／綜合報導
北方首個「奧特曼主題娛樂區」落腳大連。(取材自微博)
北方首個「奧特曼主題娛樂區」落腳大連。(取材自微博)

日本雜誌最近報導，已播出近60年的日本特效電視劇「奧特曼」（也稱鹹蛋超人、超人力霸王）在華暴紅。相關主題博物館和主題酒店相繼開業，有中國企業獲得版權被允許銷售奧特曼收藏卡，由此帶來巨額收入。

環球網報導引述日本「周刊金曜日」雜誌網站文章稱，「奧特曼」於1993年首次在中國播出。此後，該系列斷斷續續透過電視和網絡在中國播出，直到2019年左右才開始真正流行起來，成為一種社會現象。中國電商阿里巴巴旗下的淘寶網曾宣布，2020年「奧特曼」在該網的搜索量達2.7億次。在抖音、小紅書等社交平台上，也有不少關於奧特曼的內容。

「奧特曼」在中國開始播放已經過了30年，父子兩代的粉絲也有很多。從2022年到2023年，由店鋪和餐廳組成的奧特曼主題館在上海、大連、成都營業。在上海，還有奧特曼主題酒店。在中國其他地區，也有很多粉絲舉行奧特曼的相關活動，扮演奧特曼的人經常備受追捧。

上海奧特曼電音廣場上的巨型賽羅奧特曼雕塑。(取材自界面新聞)
上海奧特曼電音廣場上的巨型賽羅奧特曼雕塑。(取材自界面新聞)

報導指出，一家中國企業獲得奧特曼的版權，從2018年開始銷售奧特曼收藏卡，此後伴隨中國出現奧特曼的熱潮，該公司獲得巨大成功。奧特曼收藏卡在中國之所以很受歡迎，除了奧特曼形象的魅力，還在於卡片激發了人們的收藏欲望，並形成一個成熟的二級分銷市場。

大部分奧特曼收藏卡的價格從每包9.9元人民幣到100元人民幣不等。收藏卡有多個級別，有的稀有收藏卡價格甚至高達每張1萬元人民幣。

奧特曼收藏卡幾乎在中國全國的各個角落銷售，從小學附近的文具店到社區。在小孩子之間，擁有一張稀有的奧特曼收藏卡，有時是一種「身分的象徵」。

不過也不是所有中國網民都認同奧特曼暴紅，有人稱：「日本文化侵蝕太嚴重了，希望禁播奧特曼」，但也有人稱：「如其思想這麽封閉，不如想辦法把自己的文化入侵別人吧，動不動說禁播有考慮過有多少孩子會傷心嗎？」、「你愛國愛傻了嗎」。

奧特曼 日本 博物館

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