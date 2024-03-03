跟熊貓「福寶」說再見 南韓民眾排隊7小時「每個季節都想你」

福寶與兩位爺爺。（取材自廣州日報）

韓媒報導，在南韓 出生的大熊貓「福寶」4月初將回中國，3月3日是最後與公眾見面日。3月1日，從首爾市區開往「福寶」所在愛寶樂園的公交車，從凌晨5點多就客滿；大批民眾到園內排隊和「福寶」告別，有人排了近7小時才和南韓民眾暱稱的「福公主」見上一面，還有人流下不捨的淚水。據悉，無微不至照顧「福寶」的姜爺爺也將在返中國途中陪伴「大孫女福寶」。

綜合媒體報導，2020年7月，在韓大熊貓愛寶、樂寶的女兒福寶降生，天真無邪、純真可愛的福寶彷彿一道光，療癒了很多南韓民眾的心，被南韓民眾親切稱作「福公主」。

從出生以來，「福寶」便成為頂流，充分展示了南韓的造星能力：「福寶」有幾個專門的保育員，最出名的就是被稱為「熊貓爺爺」的宋爺爺與姜爺爺。宋爺爺和姜爺爺把「福寶」寵上了天，每天都會給牠餵食、檢查身體、製作玩具。這些過程都被愛寶樂園用視頻記錄下來，「福寶」的每一個視頻一經發布就受到中韓網友的大力追捧。南韓人又專門給「福寶」拍了一檔綜藝「福寶和爺爺」。讓牠在網上都收獲了很高的關注度。

南韓民眾排隊近7小時告別福寶。（取材自廣州日報）

為了讓福寶提前適應回到中國生活，姜爺爺和宋爺爺早在一年前開始學習中文，用簡單的中文和「福寶」打招呼。

而福寶回中國日程公布後，愛寶樂園遊客日均訪問量超過8000人次，有的遊客流下了不捨的淚水。 有網友發帖稱，進入愛寶樂園後，熊貓世界等待時間指示牌上寫著「400分鐘」，即入場後也要等6小時40分鐘才能看到福寶。

不少南韓民眾也紛紛表露出不捨之情：「在生活艱難的日子裡見到你，給了我很大的力量」，「福寶是春天裡的暖風，夏天裡的綠樹，秋天裡的楓葉，冬天裡的白雪，我們每個季節都會思念你」。