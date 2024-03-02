廣州製衣村日薪700招工仍難 「工人挑老闆，看不對眼不上班」

老闆們站成兩排，工人住宅通道進行「選擇」。（取材自上游新聞）

春節過後，廣州康樂、鷺江等城中村製衣業招工旺季來臨。多地「招工一條街」上，早上8時起就可見大批老闆手持衣料樣品或招工啟事，列隊招工，有老闆開出日薪700元（人民幣，下同，約98.5美元）、月薪超萬元仍很難找到人，因為「工人挑老闆，看不對眼不上班」，有老闆站了三天仍沒人應聘。

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綜合媒體報導，3月1日上午10時，康鷺新招工廣場人頭攢動，上百名老闆們在廣場上排成十多列筆直的隊伍，手持衣料樣品或招工啟事，兩側的立牌上，挨挨擠擠寫著迫切的招工信息，月薪7000元至1萬2000元不等，來找工作的工人們在其中穿梭挑選。不過，製衣廠老闆明顯比前來找工作的工人多得多。

2月27日早，康鷺新招工廣場熱鬧的招工場景。 （取材自時代財經）

過了下午3時，康鷺新招工廣場大棚內仍站了一排製衣廠老闆，拿著樣衣招攬工人。

有老闆表示，已連續三天未招到工人，「在我這裡幹，每天起碼能賺700塊，但現在人真的很難招，我已經站三天了。」

一對來自四川的夫妻則表示，找了兩天，工作尚無著落，因為如今很多製衣工序較為繁瑣。「雖然是我們在選擇老闆，但我們要看活好不好幹，這樣才能保證自己的收入。」

但「招工難」似乎並未給製衣工人們帶來「找工易」。比起受制眾多的長工，他們更偏向做日結薪資、自由流動的零工。

有招工老闆表示，年後工人還未完全返穗，需求大於供給，是招工難的原因之一，「等過了這段時間，到3、4月人就好招了。」

康鷺片區是廣州有名的服裝製衣產業聚集地，每年正月十五一過，這裡就進入了招工旺季，在工人數量相對缺少的同時，不止康鷺片區的製衣廠在這裡招工，廣州其他地區的製衣廠也會到康鷺招工，便產生了「內卷」。

康鷺片區緊鄰中大紡織商圈，「全國紡織看廣東，廣東紡織看中大」。早在20多年前，依附於紡織市場周邊成熟的產業供應鏈 ，附近的城中村開始出現成衣加工業態，逐漸形成了龐大的產業集群。