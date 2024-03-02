比亞迪、特斯拉在中掀價格戰 引發車企慘烈「群體踩踏」

民眾在上海車展上觀看比亞迪Seal電動汽車。(路透)

中國電動車 價格戰從春節前打到春節後。半個月內已四連降的比亞迪昨和特斯拉 掀起新一輪價格戰，主力車型砍到十萬元（人民幣，下同），被稱「直接掀地板」；特斯拉宣布Model 3和Model Y車型三項優惠，中國市場售價已低於他國至少10萬。這也迫使至少9家車企官宣降價。有評論稱中國車市進入群體踩踏，「春劫」後恐遇慘烈淘汰賽。

華爾街日報報導，為刺激中國市場對其電動汽車的需求，特斯拉昨在其官方微博發文稱，本月購買特斯拉Model 3和Model Y後驅版現車將享價值上千美元的獎勵和折扣。這是該公司在中國這個全球最大電動車市場與比亞迪等競爭對手的持續價格戰中的最新舉措。

特斯拉表示，其中包括高達8000元的保險補貼，這將使Model 3和Model Y的價格降低3%以上，分別至24.59萬元和25.09萬元，還對部分車漆提供人民幣1萬元的折扣。以Model Y後輪驅動版來說，中國市場25.89萬的起售價，比德國、法國、加拿大等市場便宜了十萬元以上。

而在特斯拉推出這些激勵措施之前，比亞迪上周已宣布部分車型降價超過10%，本周又推出了四款車型的改款車，價格遠低於之前的版本。比亞迪表示，後續還有榮耀版車型上市。比亞迪上個季度超過特斯拉成為全球第一大電動車銷售商之後，要將國內10萬到30萬元乘用車市場一網打盡的架勢，讓友商們倍感壓力。

感受到比亞迪和特斯拉捉對廝殺壓力的中國車企也被迫密集降價促銷。據紅星新聞，截至昨天已有至少包括特斯拉在內的九家車企官宣降價或開啟限時優惠，最高降價4.7萬元。

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報導引述有專家預測，未來三年國內車價或降30%。車評人吳佩指出，車廠降價彷彿已進入群體事件裡的踩踏狀態，大家爭先恐後地往安全出口衝，合理利潤 、未來發展都顧不上了。經歷了這一波降價風潮，微利經營或將成為常態。