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直播間真的有賣活驢 13000元1頭 還從山東運到廣西

中國新聞組／北京2日電
從山東網購到廣西的驢。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
從山東網購到廣西的驢。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

近日，有網友稱自己在廣西農村的父親刷抖音直播間時，花了13000多元（人民幣，下同）從山東買來一頭活驢，當時還以為上當了，沒想到幾天後，一頭健康的活驢真的從山東運到了廣西。對於網友的熱議，賣驢的商家稱，他去年通過直播間已賣出去上千頭驢，而且全中國各地都可以發貨。

據上游新聞報導，2月29日，廣西百色網友小陸發帖稱，自己在老家的父親從網上購買了一頭驢，「花了一萬多元，當時我都已經做好被騙然後報警的準備了，不過（驢）還真的從山東發到了村裡，還是坐車來的。」自家養牛，幹活會用到騾子，「爸爸估計也是覺得新鮮，就想買驢和馬來配騾子，他也是村裡第一個在網上買牲畜的。」

有網友化用柳宗元的名篇「黔之驢」寫了一篇「桂之驢」：「桂無驢，有好事者重金購之，驢自魯，翻三江跨五岳，經豫湘粵，至桂西……」還有網友分享了自己的父母在網上買的牛、馬、鴨子、鴕鳥等動物。也有網友好奇「一個敢買，一個敢發」「第一次聽說在直播間賣驢的」「路上吃喝拉撒怎麽弄？」

小陸回憶，當時家裡也勸父親不要買，因為是網上購買，又是山東這麽遠的地方發貨，轉帳的時候微信也一直提示，沒想到一月十幾號的時候就到了。「我們這邊山比較多，司機還是盡職盡責地送貨上門，還是一輛魯H的貨車。當時車上還有一頭梅花鹿。」商家還在驢身上用白漆寫上了網友父親的姓，「陸」避免混淆。

陸先生通過視頻連線看驢裝車。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
陸先生通過視頻連線看驢裝車。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

小陸的視頻火了之後，也帶火山東、河南等地的銷售驢的直播間。賣驢商家「養驢二民」表示，自己是山東濟寧農村人，從2007年開始從事驢養殖、「我今天也接到好多電話，都是看了那個視頻之後來問我的。」

「二民」表示，當時陸先生通過直播間聯繫自己，通過微信視頻連線選了一頭驢，「他說是要配種用，我就給他選了一頭好的，幾個月大，300多斤，然後拼車一下給他帶過去的。比如一車能拉50頭驢，這頭驢我就放在他車上給他帶過去。運費是我給他包了的，大概1000多元，總價13000多元。」自己通過直播間賣出去上千頭驢，有自己養的，也幫其他養殖戶銷售，「都有相關的檢驗檢疫證書。」

濟寧市畜牧獸醫事業發展中心畜牧生產科一位工作人員表示，目前濟寧的養驢大戶並不多，這個商家可能只是中間商。並提醒網上購買牲畜有一定風險，「牲畜很容易發病，收到貨之後沒事還好，如果兩三天就死了，就涉嫌違法。」當地市場監管部門表示，在網路直播交易活動中銷售的活體動物，如果不是國家保護動物，且符合相關運輸規定的是可以的。

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