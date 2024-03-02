我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

中國政協會議4日開 採訪仍須驗核酸

中國新聞組／北京2日電

中國全國兩會（政協、人大）即將在4日拉開帷幕，今年兩會舉行的方式仍受到外界關注，現已知與會採訪仍需要做核酸檢測，幾次仍未明。

新華社報導，全國政協常務委員會會議1日決定，政協第14屆全國委員會第二次會議於3月4日在北京召開。據全國兩會新聞中心通知，今年採訪兩會仍要做核酸檢測，並由官方統一辦理。參會記者需本人做完核酸方可領取證件。目前需要幾次核酸檢測還未明，但已知不需要閉環管理。

1日的會議還聽取了全國政協經濟委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳台僑委員會、外事委員會、文化文史和學習委員會2023年工作情况匯報等。

兩會的新聞中心已經在2月27日啟動，為中外記者提供服務。今年有3000多名中外記者報名採訪全國兩會，其中境內記者2000多名，港澳台記者和外國記者1000多名。今年中外記者報名數量較前幾年有增長。

兩會的採訪形式是否會回到疫情前的「追趕跑跳碰」方式，以及參會人員是否需要「核酸檢測」，甚至是閉環管理，更直接傳達中國「開放」的訊號，代表全面揮別疫情管控的影響。

今年是中國國務院總理李強第一次做政府工作報告，預計經濟成長目標是國際焦點，代表政府傳遞經濟訊號的方式之一。

全國兩會 檢測 疫情

上一則

人工智慧扮度量衡 華西二院首為亞洲男性精子「畫像」

下一則

香港新投資移民申請上路 門檻383萬美元

延伸閱讀

路透：中國兩會料宣布發行1400億美元特別國債

路透：中國兩會料宣布發行1400億美元特別國債
中國國常會通過大規模設備更新和以舊換新行動方案

中國國常會通過大規模設備更新和以舊換新行動方案
中商務部副部長王受文見美商會 盼美企深耕中國

中商務部副部長王受文見美商會 盼美企深耕中國
美商會會長率團訪中會李強 稱兩國脫鉤非可行選項

美商會會長率團訪中會李強 稱兩國脫鉤非可行選項

熱門新聞

宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

2024-02-25 18:08
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)

飼養員忘了「收貓兒」 大熊貓頂流「花花」除夕夜吹冷風

2024-02-24 06:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
圖為溫尼伯（Winnipeg）國家微生物學實驗室。（路透）

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

2024-02-29 13:34

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年