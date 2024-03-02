中國政協會議4日開 採訪仍須驗核酸

中國全國兩會 （政協、人大）即將在4日拉開帷幕，今年兩會舉行的方式仍受到外界關注，現已知與會採訪仍需要做核酸檢測 ，幾次仍未明。

新華社報導，全國政協常務委員會會議1日決定，政協第14屆全國委員會第二次會議於3月4日在北京召開。據全國兩會新聞中心通知，今年採訪兩會仍要做核酸檢測，並由官方統一辦理。參會記者需本人做完核酸方可領取證件。目前需要幾次核酸檢測還未明，但已知不需要閉環管理。

1日的會議還聽取了全國政協經濟委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳台僑委員會、外事委員會、文化文史和學習委員會2023年工作情况匯報等。

兩會的新聞中心已經在2月27日啟動，為中外記者提供服務。今年有3000多名中外記者報名採訪全國兩會，其中境內記者2000多名，港澳台記者和外國記者1000多名。今年中外記者報名數量較前幾年有增長。

兩會的採訪形式是否會回到疫情 前的「追趕跑跳碰」方式，以及參會人員是否需要「核酸檢測」，甚至是閉環管理，更直接傳達中國「開放」的訊號，代表全面揮別疫情管控的影響。

今年是中國國務院總理李強第一次做政府工作報告，預計經濟成長目標是國際焦點，代表政府傳遞經濟訊號的方式之一。