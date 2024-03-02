中國兩會3大看點：李強首份報告、GDP、新外長

即將迎來兩會的北京人大會堂。(路透資料照片)

中國全國人大、政協「兩會 」將分別於5日和4日在北京開幕。媒體分析此次兩會相較往年略顯低調，但仍有總理李強 首份工作報告、GDP目標以及新外交部長任命等三大看點。美媒也指出「中國經濟八大痛點」，料將對中國經濟增長造成的壓力及挑戰，中外聚焦「兩會」能否拿出有效的宏觀對策，但有分析指在中共總書記習近平的強人統治下，可能僅有短期支撐措施。

據香港01分析指出，今次兩會至少有三大看點值得關注。首先，李強將發表國務院總理任上首份「政府工作報告」。他曾承諾要做「執行者、行動派、實幹家」，「把解決群眾和企業關心的實際問題作為打開工作局面的突破口」，「勇於打破思維定式和路徑依賴」等。他在首場記者會上的承諾將在報告中被重新翻出一一檢視。

其次是2024年中國經濟增長（GDP）目標。疫情之後，宏觀數據尚可，微觀感受較差，是中國必須面對的現實。李強的首份「政府工作報告」大概率將2024年經濟增長目標鎖定在5%左右。

第三點是中聯部部長劉建超預計接任新外長。20大後升任外交部長的秦剛被免職後，中共中央外事辦主任王毅重新回歸過渡；而今年1月至今，劉建超訪美等的一系列動向，被外界認為是最可能接任新外長的人選。

自由亞洲電台引述路透報導指出，多數分析師和政策顧問認為，李強贊同改善營商環境並促進技術創新，但他不太可能推出需要中共批准的重大改革措施，全國人大議程更多可能關注為陷入困境的經濟提供短期支持；此外，中國還可能同意把預算赤字率調至國民生產總值（GDP）的3%，並計畫發行高達1兆人民幣（約1389.66億美元）的特別債券，這可能帶動GDP增長1個百分點。

而對於全球聚焦的中國經濟，美國華爾街日報昨指出了「中國經濟八大痛點」，包括房地產增長引擎熄火、消費者信心委靡不振、消費者價格通縮之國、債務為強弩之末、勞動人口數量減少、外國投資 撤離、貿易壁壘提高、經濟增長放緩。

拉動中國經濟增長的房地產遭遇危機，不僅使中國消費者信心委靡，也導致企業面對低迷的消費需求而不願意投資和招聘。此外，消費和民營投資的疲軟更導致通貨緊縮，反而讓家庭和企業更難償還債務，由此形成惡性循環。

應對這樣的經濟挑戰一般要靠大規模政府支出、降息和擴大經濟中的貨幣和信貸來補救，但中國總體債務已達到GDP的300%以上，而銀行業面臨地方財政和房地產貸款損失，也將進一步對中國經濟增長造成壓力。而中國經濟前景黯淡之際，外資也在撤離。