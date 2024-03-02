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濟南小伙車禍截去右臂右腿 健身視頻讓網友高呼：是偶像

中國新聞組／北京2日電
劉先生在社交平台上發布的健身視頻中，失去右臂右腿的他肌肉線條分明，緊實有力。（取材自瀟湘晨報）
劉先生在社交平台上發布的健身視頻中，失去右臂右腿的他肌肉線條分明，緊實有力。（取材自瀟湘晨報）

近日，山東濟南的劉先生在社交平台上發布的視頻引發很多網友關注，視頻中失去右臂右腿的他肌肉線條分明，緊實有力。不少網友在評論區中留言，「兄弟，你是我偶像」，「向你學習呀！」

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，劉先生在一次車禍意外後截肢，因為難以接受，六年沒出過家門，也產生過輕生的念頭，「當時我在網上購買了類似百草枯的農藥，被我母親發現了，她把農藥丟掉，陪我居住了一段時間，幫助我度過那段非常黑暗的日子，後來我就放棄了輕生的念頭。」

同時，劉先生的其他家人也在無微不至地幫助他，「我父親那邊是兄弟三人，在我遭遇意外後，他們共同協商，幫我找了一個非常溫馨的居住場所，讓我可以在這個場所裡生活和鍛鍊，所有家人都在勸我要積極樂觀地面對生活。」

報導指出，放棄輕生念頭的劉先生想讓自己的身體變得強壯一些，「那時我很瘦弱，但是在日常生活中，很多時候我需要單腿去跳，在拿一些東西時也需要穩定性，因此我想讓自己變得更強壯，所以開始了健身。剛開始我完全是自己在家裡鍛鍊，但是我覺得應該要和社會接軌，去擁抱社會，如果躲在家裡鍛鍊的話，既會跟社會脫節，又有可能導致我產生不好的情緒。」

劉先生在健身中。（取材自瀟湘晨報）
劉先生在健身中。（取材自瀟湘晨報）

第一次踏進健身房的劉先生，接受到了許多陌生人的暖心幫助，「那家健身房的老闆非常照顧我，讓我在他那裡免費鍛鍊。後來我也遇到過一個健身練得很好的女生，向她詢問過許多健身知識和飲食技巧，給予了我很多幫助。」

劉先生因意外失去右臂右腿仍不斷健身。（取材自瀟湘晨報）
劉先生因意外失去右臂右腿仍不斷健身。（取材自瀟湘晨報）

但是健身之路並沒有劉先生想像中的那麽順利，由於身體的問題，他產生了脊柱側彎的情況，「在健身中遇到的最大困難就是產生了脊柱側彎，但是我當時偶然在社交平台上刷到了一個叫做拉腰神器的東西，就在網上購買了它，大約20元（人民幣）左右，用過一段時間後，脊柱就恢復了正常。」

從醫院回到家後的一段時間裡，劉先生的體重從78斤增長到90多斤。經過健身後，體重變化非常快，從90多斤增長到近130斤，從舉7.5公斤的啞鈴到現在可以舉52公斤的啞鈴，靠牆二頭彎舉極限達32.5公斤。「不僅是身體上的變化，在精神層面上，我變得愈來愈樂觀和自信，愈來愈願意面對陌生人，包括一些志同道合的人。」他說。

對於評論區中，網友說要向他學習的留言，劉先生回應道，「每個人的體質都不一樣，我希望大家學習的是我的精神，而不是盲目學我去健身鍛鍊。未來我希望能夠通過自己的鍛鍊，讓大家看到我積極樂觀面對生活的態度，傳遞正能量。讓那些和曾經的我一樣遇到困難，身處水深火熱的人，看到生活的希望，鼓勵他們積極越過困難，勇敢面對未來。」

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