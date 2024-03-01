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中介自稱擁滬400套經適房：關係搞得定

中國新聞組╱上海1日電
上海置翔佳苑小區的經適房，出現違規出租情形。(取材自微信公眾號「新聞透視」)
上海置翔佳苑小區的經適房，出現違規出租情形。(取材自微信公眾號「新聞透視」)

有市民反映，上海有部分新交付的經適房(安置低收入群眾的住房)，大量到了二房東和中介手裡被違規出租。根據規定，購房人持有滿五年且通過補繳價差款獲得完整產權前，不得擅自轉讓或出租。但有中介猖狂表示手握400套經適房，關係搞得定。相關部門表示將追查到底。

觀察者網報導，在嘉定區南翔秀城的置翔佳苑小區，剛進小區，就有一名所謂租房「中介」的男子崔某主動搭訕，稱「一房兩房三房都有，可以拎包入住。」然而，置翔佳苑是經適房小區，交付至今還不到三個月，照理根本不允許出租。

崔某說，給一千塊、八百塊錢介紹費就可以了，房租一個月3500元(人民幣，下同，約488美元)，周邊其他的經適房小區他也有房源，「報價」為一房的3200元、兩房的3700元。據報導，附近園區、工廠不少打工人有租房需求，而經適房租金又相對較低，因此還挺「吃香」。

自稱掌握大量房源的二房東「吳總」說，他們以五年為期租下了幾個經適房小區內的部分毛坯房，統一裝修後再加價轉租，「這幾個小區我們有將近400套房源，所有關係都搞得定的」。

上海嘉伊房產物業中建悅坊管理處表示，這裡的房子是經適房，不能出租，一旦發現要上報。

媒體曝光後，聲稱手握百套房源的二房東吳某已人去樓空。物業負責人表示，這位二房東是從開發商那裡租的房子。

據報導，市、區兩級住房主管部門承諾，後續會追查到底，對違規出租的個人和黑中介嚴懲不貸。嘉定區住房保障中心副主任王文斌說：「我們也將深入查處黑中介，一經查實，會轉交相應部門嚴格處置。」

住房主管機關表示，將對違規出租的黑中介嚴懲不貸。(取材自微信公眾號「新聞透視」)
住房主管機關表示，將對違規出租的黑中介嚴懲不貸。(取材自微信公眾號「新聞透視」)

房東 低收入 租金

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